15 microfranquias para abrir uma empresa com menos de R$ 20 mil

As microfranquias ganharam corpo há alguns anos, como uma forma de franqueadoras conseguirem expandir em tempos de recessão econômica e em cidades que não comportam grandes lojas.

Elas pedem um investimento inicial reduzido e precisam de menos metragem e funcionários para operar — muitas vezes, é possível trabalha em casa ou porta a porta, sozinho. Com isso, o prazo de retorno costuma ser mais acelerado. EXAME selecionou algumas opções de franquias com investimento inicial de até 20 mil reais. As informações foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Apesar de as franquias serem atrativas quando existe uma rescisão de trabalho ou em tempos de saques no FGTS, tenha cuidado para não colocar todos os seus recursos no negócio. Assim como em todo negócio franqueado, confira qual o suporte oferecido pela rede franqueadora e converse com atuais e ex-franqueados sobre a marca.

Confira, a seguir, 20 microfranquias para abrir uma empresa com menos de R$ 20 mil:

1 — R$ 3 mil: Energia Solar do Brasil

–

A Energia Solar do Brasil é uma rede de franquias de instalações fotovoltaicas. No modelo mais enxuto, chamado Partner, a marca tem nove unidades em operação. O faturamento médio mensal é de 125 mil reais, com taxa de lucratividade entre 3% e 12%.

Partner

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

2 — R$ 4 mil: CI Intercâmbio e Viagem

–

A rede de franquias CI Intercâmbio e Viagem tem 130 lojas contratadas. O faturamento bruto de uma unidade franqueada é de 25 mil reais, com lucro líquido de 2 mil reais

Investimento inicial: 4 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

3 — R$ 5,2 mil: Paper Pão

–

A Paper Pão é uma rede de franquias de publicidade em saco de pão. O franqueado lucra com a venda dos espaços publicitários. A Paper Pão possui 38 unidades em operação e espera abrir outras 35 neste ano. O faturamento médio mensal vai de 8 mil reais a 15 mil reais, com taxa de lucratividade de 42%.

Investimento inicial: 5,2 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

4 — 5,9 mil reais: Brechó Agora É Meu

–

A rede de franquias de moda Brechó Agora É Meu foi criada em 2017, mas começou a franquear neste ano. Com uma franquia em operação, espera vender 20 de suas bolsas para venda porta a porta até o final deste ano. O lucro médio mensal de uma unidade franqueada é de 5 mil reais.

Investimento inicial: 5,9 mil reais

Prazo de retorno: 2 a 3 meses

5 — R$ 7,5 mil: Dank Idiomas

–

A Dank Idiomas é uma rede de franquia de ensino de línguas. A aposta da marca é o modelo de franquias de ensino online. Com três unidades em operação, a Dank Idiomas espera abrir mais 15 até o final deste ano. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 11,4 mil reais a 22,8 mil reais, com lucro líquido de 4,5 mil reais a 13,7 mil reais.

Investimento inicial: 7,5 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

6 — R$ 8 mil: Ceofood

–

A Ceofood é um aplicativo de delivery focado em regiões de menor porte e afastadas dos grandes centros. Hoje, possui 105 franquias em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 4,5 mil reais, com taxa de lucratividade de 50%.

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 10 meses

7 — R$ 10 mil: Acquazero

–

A Acquazero, rede de franquias de limpeza automotiva, tem 240 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 12 mil reais, com taxa de lucratividade de 50%.

Investimento inicial: 10 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

8 — R$ 10,5 mil reais: Gigatron

–

A Gigatron, rede de softwares para empresas, tem 73 unidades em operação. Até o final de 2019, espera alcançar 100 franquias. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 5 mil reais, com lucro médio mensal de 3,5 mil reais.

Home Office

Investimento inicial: 10,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

9 — R$ 11 mil: Up Charger

–

A Up Charger é uma rede de franquias de publicidade em carregadores portáteis. Os franqueados são responsáveis pela prospecção de anunciantes e de novos estabelecimentos. A marca possui 27 unidades em operação e espera chegar a 50 delas até o final deste ano. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 6 mil reais, com lucratividade de 60%.

Investimento inicial: 11 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

10 — R$ 12 mil reais: Bom Cupom

–

A Bom Cupom é uma rede de microfranquias de descontos em notas fiscais. A marca possui 85 unidades em funcionamento. O faturamento médio mensal de um franqueado é de 7,5 mil reais, com taxa de lucratividade média de 80%.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 7 meses

11 — R$ 12 mil reais: Mr. Fit

–

A rede de alimentação saudável Mr. Fit tem 105 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia no modelo Freezer vai de 4 a 8 mil reais, com taxa de lucratividade média de 30%.

Microfranquia Freezer

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

12 — R$ 12 mil: Quisto

–

A rede de corretoras de seguros Quisto possui 70 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 50 mil reais, com lucro líquido mensal de 7 mil reais.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

13 — R$ 13,5 mil: Conserta Express

–

A Conserta Express é uma rede de franquias de manutenção e de reforma, elétrica a jardinagem. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 12,5 mil reais, com lucratividade de até 70%.

Investimento inicial: 13,5 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

14 — R$ 15 mil: TFlow

–

A TFlow é uma rede de franquias especializada acessórios, calçados e roupas com 70 unidades franqueadas em operação. No modelo Ouro, o franqueado recebe uma mala para venda direta, com cem peças. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 15 mil reais, com lucro líquido de 6 mil reais.

Ouro

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

15 — R$ 18,9 mil: Shoe Care

–

A Shoe Care é uma rede de franquias de engraxataria e reparos rápidos em calçados. Hoje, possui 5 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia vai de 9 a 12 mil reais, com lucro líquido de 6 a 9 mil reais.

Investimento inicial: 18,9 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses