15 franquias que estão chegando ao mercado, de games a hambúrgueres

São Paulo – A ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do Brasil, abrirá as portas a partir de amanhã (27). O evento de quatro dias pretende reunir 400 franqueadoras – incluindo as estreantes na feira, que veem a oportunidade de fazerem seu lançamento oficial de franquias ou reforçar marcas já estabelecidas.

Ao todo, a ABF Franchising Expo receberá 124 redes estreantes. Antes de comparecer, confira dicas de como aproveitar o evento e de como descobrir boas franqueadoras. Se for assinar seu contrato de franquia, atente-se para os erros mais comuns de franqueados inexperientes e saiba como será este ano para quem quer apostar em tais empreendimentos.

Confira, a seguir, alguns exemplos de franquias que estão chegando ao mercado pela ABF Franchising Expo:

1 — Mania de Passar: R$ 14,3 mil

–

A Mania de Passar é uma rede de franquias especializada em passar roupa. Fundada em 2015, a marca possui atualmente 97 unidades. Uma franquia comum apresenta um faturamento médio mensal de 4,5 mil reais, com taxa de lucratividade média de 50% a 70% do faturamento.

Investimento inicial: 14,3 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

2 — Laundry4You: R$ 70 mil

–

A Laundry4You é uma rede de lavanderias em condomínios com gerenciamento online. A marca, gerenciada pelo Grupo Acerte, será lançada na ABF Franchising Expo. O faturamento médio mensal é 20 mil reais por mês em um pacote com cinco unidades franqueadas. A taxa de lucratividade média é de 80%.

Investimento inicial: 70 mil reais

Prazo de retorno: 14 a 24 meses

3 — Ctrl+Play: R$ 149 mil

–

A Ctrl+Play é uma rede de escolas franqueadas de programação e robótica, voltada ao público jovem. Ao todo, são 19 unidades em operação. Uma escola da marca possui um faturamento médio mensal que vai de 35 a 50 mil reais, com uma taxa de lucratividade média de 25% a 35% sobre tal valor.

Investimento inicial: 149 mil reais

Prazo de Retorno: de 14 a 25 meses

4 — YRU Organizer: R$ 150 mil

–

A YRU Organizer é uma rede de franquias com cursos sobre organização de ambientes e produtos relacionados. O público-alvo vai desde solteiros e casados até a terceira idade e crianças. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 100 mil reais, com taxa de lucratividade média de 10 a 15% sobre o valor.

Investimento inicial: 150 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

5 — Rei do Escondidinho: R$ 168,5 mil

–

A rede de alimentação Rei do Escondidinho, gerenciada pelo grupo Água Doce, começou agora sua expansão por meio de franquias. O faturamento médio mensal de um restaurante fast food da marca vai de 60 a 80 mil reais, com taxa de lucratividade de 22% sobre o valor.

Investimento inicial: 168,5 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

6 — VR Gamer: R$ 170 mil

–

A VR Gamer é uma rede franqueadora de centros de jogos com tecnologia de realidade virtual. A empresa foi fundada em 2016 e possui duas unidades, conhecidas como “arcades” ou “fliperamas”. Projetando uma ocupação média, de 27%, o faturamento médio mensal de uma unidade é de 50 mil reais, com taxa de lucratividade média de 37%.

Investimento inicial: 170 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

7 — Makevator: R$ 180 mil

–

A Makevator é uma franqueadora especializada em formação e aperfeiçoamento profissional na área de beleza, com cursos como maquiagem artística, HD e para noivas. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 60 a 120 mil reais, com taxa de lucratividade média de 25 a 35% desse valor. A Makevator foi criada em 2007 e possui 5 unidades em operação.

Investimento inicial: 180 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

8 — Fábrica de Bolos Vó Alzira: R$ 200 mil

–

A rede de franquias de alimentação Fábrica de Bolos Vó Alzira, especializada em bolos caseiros, entrou para o franchising em 2013 e conta hoje com 216 franquias pelo país. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 50 a 70 mil reais, com lucratividade média de 37 mil reais.

Investimento inicial: 200 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

9 — School of Rock: R$ 250 mil

–

Fundada na Filadélfia em 1998, a franquia de escolas de música School of Rock está presente em 10 países, com 205 unidades. A marca chegou ao Brasil em 2013. Uma unidade franqueada da marca fatura em média 103 mil reais por mês, com uma taxa de lucratividade média de 20% a 30%.

Investimento inicial: 250 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

10 — Tico’s Burger: R$ 250 mil

–

A Tico’s Burger é uma rede de hamburguerias franqueadas, natural do interior de São Paulo, com três lojas em operação. Uma hamburgueria da marca possui faturamento médio mensal de 150 mil reais, com uma taxa de lucratividade média mensal de 15%.

Investimento inicial: 250 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

11 — Gracom: R$ 310 mil

–

A Gracom School of Visual Effects é uma rede de escolas de efeitos visuais e computação gráfica, com cursos como computação gráfica para cinema, desenvolvimento de games, design 3D e programação. Fundada em 2008, a marca possui hoje sete unidades próprias e 16 franqueadas. Uma escola fatura em média 45 mil reais por mês, com taxa de lucratividade média de 20% a 25% sobre o valor.

Investimento inicial: 310 mil reais

Prazo de retorno: 14 a 18 meses

12 — DrogaVET: 350 mil reais

–

A DrogaVET é uma rede de franquias de farmácias de manipulação veterinária. Fundada em 2004, a marca possui três unidades próprias e 35 unidades franqueadas. O faturamento médio mensal de uma loja padrão parte de 100 mil reais, com taxa de lucratividade média de 18 a 23% sobre o valor.

Investimento inicial: 350 mil reais

Prazo de retorno: 30 meses

13 — IGA: 350 mil reais

–

O Instituto Gastronômico das Américas, ou IGA, é uma rede argentina de escolas de confeitaria e gastronomia franqueadas. O IGA está presente no Brasil desde 2008 e conta com 46 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 115 mil reais, com taxa de lucratividade média de 20% a 25% sobre o valor.

Investimento inicial: 350 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

14 — Santo Fogo Steakhouse: R$ 600 mil

–

A Santo Fogo Steakhouse é uma rede de franquias de restaurantes que possuem como carro-chefe as receitas com carnes angus. A marca possui 3 unidades no interior de São Paulo e pretende encerrar o ano com 10 lojas. Uma unidade da Santo Fogo fatura 300 mil reais mensais, com uma taxa de lucratividade média de 20% sobre o valor.

Investimento inicial: 600 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses

15 — Maple Bear: R$ 1,5 milhão

–

A Maple Bear é uma rede de franquias canadense, com escolas de ensino básico bilíngue. Uma unidade da marca possui faturamento médio mensal de 400 mil reais, com lucratividade média a partir de 20% com uma operação já estabilizada. A Maple Bear possui 98 escolas em operação e chegou ao Brasil em 2006.

Investimento inicial: 1,5 milhão de reais

Prazo de retorno: 36 meses

Confira, abaixo, a lista completa de franqueadoras estreantes na ABF Expo Franchising: