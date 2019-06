15 franquias que estão chegando ao mercado, de coxinhas a esmaltes

A ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do Brasil, abrirá as portas hoje (26). O evento de quatro dias pretende reunir 400 franqueadoras – incluindo as estreantes na feira.

Ao todo, a ABF Franchising Expo receberá 135 redes estreantes — no ano passado, foram 124 marcas. Essas marcas veem a oportunidade de fazerem seu lançamento oficial de franquias, como as redes Ceofood e Padaria Pet. Ou são marcas já estabelecidas que querem reforçar suas marcas pela presença no evento, como a Calçados Bibi e Domino’s Pizza.

Antes de comparecer, confira dicas de como aproveitar o evento e de como descobrir boas franqueadoras. As informações abaixo foram fornecidas pelas próprias marcas ou estão na base de dados da ABF.

Veja a seguir 15 franquias que estão chegando à ABF Franchising Expo:

1 — Banca do Automóvel

–

A Banca do Automóvel é uma rede de franquias voltada para a venda de acessórios para carros. O faturamento médio mensal de uma franquia vai de 50 a 70 mil reais, com taxa de lucratividade média de 15 a 20%.

Investimento inicial: 75 mil reais

Prazo de retorno: 10 a 14 meses

2 — Boali

–

A rede de alimentação saudável Boali, fundada em 2007, passou a franquear em 2016. Hoje, possui 36 unidades em operação. Cada franquia apresenta um faturamento médio mensal de 100 mil reais.

Investimento inicial: 145 mil reais

Prazo de retorno: 10 a 48 meses

3 — BubbleKill

–

A BubbleKill é uma rede de franquias de bubble tea, ou chá com bolhas, com 82 unidades em operação.

Investimento inicial: 168 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

4 — Calçados Bibi

–

A rede de franquias de sapatos infantis Calçados Bibi foi fundada em 1949 e começou a franquear em 2008. Com 110 unidades atualmente, o faturamento médio mensal de uma franquia é de 80 mil reais.

Investimento inicial: 165 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

5 — Ceofood

–

O aplicativo Ceofood se autoentitula o “iFood das periferias”. Fundada em 2017, a rede conta com 129 franqueados responsáveis por cadastrar estabelecimentos de suas regiões de atuação.

Investimento inicial: 6 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

6 — Chocolateria Brasileira

–

A Chocolateria Brasileira é uma rede de franquias especializada na venda de chocolates finos. Com 20 unidades em operação, o faturamento médio mensal de uma franquia vai de 20 a 70 mil reais.

Investimento inicial: 43 mil a 200 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

7 — Domino’s Pizza Brasil

–

A rede americana de pizzarias Domino’s foi fundada em 1960 e começou a franquear sete anos depois. Hoje, possui 239 unidades em operação no Brasil. O faturamento médio mensal de uma unidade brasileira é de 155 mil reais.

Investimento inicial: 730 a 910 mil reais

Prazo de retorno: 36 a 42 meses

8 — Grand Cru

–

A rede de franquias de empórios de vinhos Grand Cru foi fundada em 1998 e começou a franquear seis anos depois. O negócio possui 59 unidades em operação.

Investimento inicial: 480 mil reais

Prazo de retorno: 27 a 36 meses

9 — Jan Pro

–

A rede de franquias de limpeza e conservação Jan Pro começou a franquear em 1991. Hoje, possui 318 unidades em operação.

Investimento inicial: 32 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 36 meses

10 — Loucos Por Coxinha

–

A rede de alimentação Loucos Por Coxinha começou a franquear em 2014. Com 46 unidades em operação, uma unidade franqueada apresenta faturamento médio mensal de 70 mil reais.

Investimento inicial: 199 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

11 — Mag Papelaria

–

A rede de papelaria chique Magnólia começou a franquear no ano passado. Uma unidade franqueada apresenta faturamento médio mensal de 55 mil reais.

Investimento inicial: 80 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

12 — Padaria Pet

–

A Padaria Pet, rede de franquias de centros de conveniência para pets, foi fundada em 2012 e começou a franquear cinco anos depois. Hoje, possui cinco unidades em operação.

Investimento inicial: 50 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 48 meses

13 — PremiaPão

–

A rede de franquias de publicidade em sacos de pão PremiaPão foi fundada em 2015. Hoje, possui 158 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 14 mil reais.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

14 — Só Multas

–

A Só Multas é uma rede de franquias para soluções a habilitados e proprietários de veículos em problemas relacionados a multas. A marca foi criada em 2014 e começou a franquear dois anos depois. Com 17 unidades em operação, o faturamento médio mensal de uma franquia é de 24 mil reais.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

15 — Veg Mais

–

A Veg Mais é uma rede de franquias de lojas com produtos vegetarianos, veganos, orgânicos e naturais. Criada em 2017, a marca possui cinco unidades em operação. O faturamento médio mensal é de 80 mil reais.

Investimento inicial: 220 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

