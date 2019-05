15 franquias para quem quer abrir o próprio negócio nos finais de semana

As franquias, como todo negócio próprio, costumam exigir dedicação integral. Porém, muitas franqueadoras perceberam a demanda de quem já possui um emprego, mas procura obter uma renda extra nas horas vagas.

EXAME elencou algumas opções de franquias que permitem a dedicação apenas nos finais de semana. Lembrando que franquias com menor jornada de trabalho não excluem a obrigação do futuro franqueado de pesquisar sobre os setores pretendidos, analisar bem o contrato de franquia e perguntar para outros franqueados sobre a experiência com a franqueadora.

Ficou interessado? Confira, a seguir, opções de franquias para quem quer ter um negócio nos finais de semana:

1 — Bem Seguros e Créditos

–

A Bem Seguros e Créditos realiza empréstimos, seguros, consórcios e financiamentos. Criada em 2004, a rede passou a franquear no mesmo ano. Hoje, possui 30 unidades em operação.

No modelo Home, de trabalho em casa, o faturamento médio mensal é de 8 mil reais e o lucro médio mensal é de 4,8 mil reais.

Home

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

2 — Bocattino Box

Bocattino Box Bocattino Box

A rede de franquias de alimentação Bocattino Box foi fundada em 2005 e passou a franquear quatro anos depois. Hoje, possui nove unidades em operação.

Segundo a marca, alguma de suas lojas operam apenas nos finais de semana, com pedidos delivery, e outras apenas na semana. Um franquia apresenta faturamento médio mensal de 60 mil reais, com taxa de lucratividade média de 15 a 20%.

Investimento inicial: 149 mil reais

Prazo de retorno: 19 a 24 meses

3 — Ceofood

–

O Ceofood se propõe a ser o “iFood das periferias”. Criado em 2017, começou a franquear no mesmo ano e acumula 105 unidades em operação, responsáveis por prospectar estabelecimentos em sua região. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 4,5 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 50%.

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 10 meses

4 — D’Pil

–

A rede de franquias de estética D’Pil foi fundada em 2009, tendo como carro-chefe a depilação por luz pulsada. Hoje, possui 220 unidades em operação. O faturamento médio mensal é de 30 mil reais, com lucro médio mensal de 13,5 mil reais.

Investimento inicial: 98,5 mil reais

Prazo de retorno: 21 meses

5 — Doutor Sofá

–

A Doutor Sofá, rede franqueadora de limpeza e impermeabilização de estofados, começou em 2013 e passou a franquear dois anos depois. Hoje, tem 51 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia vai de 10 a 25 mil reais, com lucro média mensal de 6 a 12 mil reais.

Investimento inicial: 28 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

6 — Escape60

–

A rede de franquias de jogo de escape Escape 60 foi inaugurada em 2015. Hoje, possui 14 unidades em operação: 12 no Brasil, uma no Chile e outra no México. Uma unidade da rede apresenta faturamento médio mensal acima de 50 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal entre 15 e 20%.

Investimento inicial: 300 mil

Prazo de retorno: 24 meses

7 — Ice Cream Roll

–

A Ice Cream Roll é uma rede de franquias de sorvetes criada em 2017. A marca possui 12 unidades em operação atualmente. O faturamento médio mensal de uma loja é de 42 mil reais, com taxa de lucratividade média de 22%.

Investimento inicial: 99,3 mil reais

Prazo de retorno: 13 a 16 meses

8 — Laundromat

–

A Laundromat, rede de lavanderias franqueadas, foi criada em 1987. Hoje, possui 90 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma lavanderia vai de 15 a 20 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 35 a 45%.

Investimento Inicial: 55 mil reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

9 — Minds English School

–

A rede de escolas de idiomas Minds English School foi fundada em 2007 e passou a franquear no ano seguinte. Hoje, possui 74 unidades em funcionamento.

A marca tem quase 70% dos seus franqueados que trabalham apenas aos sábados. O faturamento médio mensal de uma sorveteria é de 50 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 25 a 35%.

Investimento inicial: 210 a 230 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

10 — Miniso

A Miniso é uma rede de inspiração japonesa especializada em produtos acessíveis, de roupas até papelaria. A empresa nasceu em 2013 e chegou ao Brasil quatro anos depois. Franqueando desde 2018, a Miniso possui 44 unidades em operação.

De acordo com a Miniso, a loja é estruturada e com suporte da central para ser mantida pelo proprietário mesmo trabalhando em outro lugar durante a semana. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 500 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 10%.

Investimento inicial: 1,5 milhão a 2,5 milhões de reais

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

11 — Mr. Fit

–

A rede de franquias de alimentação saudável Mr. Fit foi criada em 2013 e começou a franquear no ano seguinte. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 4 a 20 mil reais, com taxa de lucratividade média de 30%.

Microfranquia Freezer

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

12 — Mr. Kids

–

A Mr. Kids, rede de vending machines com brinquedos, foi criada em 2012. Hoje, tem 500 máquinas próprias e 7.000 máquinas franqueadas em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 1,8 a 30 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 35 a 40%.

Investimento inicial: 18,7 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

13 — Nutri Shop

–

A Nutri Shop, rede de franquias de venda de suplementos online, foi criada em 2016 e começou a franquear no ano seguinte. Hoje, possui 3 centros de distribuição e 352 franqueados pelo mundo. O faturamento médio mensal de um franqueado é de 10 mil reais, com taxa de lucratividade média de 18 a 20%.

Investimento inicial: 9 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

14 — Snackel

–

A Snackel, rede de franquias de petiscos para pets, foi fundada no ano passado. Hoje, possui sete unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 30 mil reais, com taxa de lucratividade média entre 20 e 30%.

Investimento inicial: 63 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

15 — TFlow

–

A rede de franquias TFlow é especializada na venda de camisetas, bermudas e bonés. Fundada em 2013, a marca começou a franquear quatro anos depois. Hoje, possui 76 lojas em operação. No modelo de vendas diretas, chamado Ouro, o faturamento médio mensal é de 10 mil reais, com taxa de lucratividade média mensal de 40%.

Ouro (modelo porta a porta)

Investimento inicial: 14,7 mil reais

Prazo de retorno: 4 meses