15 franquias a partir de R$ 300 para começar um negócio em 2019

São Paulo – Começar o negócio próprio em 2019 é o sonho de muitas pessoas – mas a maioria não possui conhecimentos prévios de gestão e vendas, para citar apenas alguns dos requisitos de um empreendimento de sucesso.

É nesta hora que surgem as franquias, que trocam investimentos iniciais e taxas mensais pelo conhecimento sobre administração empresarial e sobre o funcionamento do setor desejado pelo futuro franqueado. As franquias de baixo custo podem ser uma boa forma de criar um negócio sem arriscar todas as economias conquistadas e com a perspectiva de um retorno mais rápido do dinheiro investido – mas, mesmo assim, seu esforço não deve ser menor.

Por isso, EXAME elencou algumas opções de franquia que permitem iniciar um empreendimento com investimentos iniciais a partir de 300 reais. Vale lembrar que, antes de entrar de cabeça em um negócio franqueado, é preciso pesquisar sobre os setores pretendidos, analisar bem o contrato de franquia e perguntar para outros franqueados sobre a experiência com a franqueadora.

Veja, a seguir, 15 franquias para começar um negócio em 2019:

1 — Ahoba Viagens: 4,4 mil reais

A rede de agências online de turismo Ahoba Viagens foi fundada em 2014 e conta com 200 unidades franqueadas. O faturamento médio mensal é de 30 mil reais, com lucro médio mensal de 2 mil reais.

Investimento inicial: 4,4 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

2 — Brasil Nutri Shop: 9 mil reais

O negócio de venda online de suplementos alimentares através começou em 2015 e entrou para o franchising no ano seguinte. Hoje, a Brasil Nutri Shop possui mais de 300 franqueados. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 8 mil reais, com taxa de lucratividade a partir de 20%.

Investimento inicial: 9 mil reais

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

3 — Cia do Sono: 5,8 mil reais

A franquia Cia do Sono realiza a venda de colchões e artigos para o sono por meio de microfranqueados, que trabalham a domicílio. Hoje, o negócio conta com 20 lojas físicas. O faturamento médio mensal de um microfranqueado está em 8 mil reais, com taxa de lucratividade de 40%.

Investimento inicial: 5,8 mil reais

Prazo de retorno: 2 meses

4 — Dr. Infiltração: 35 mil reais

A franquia Dr. Infiltração existe desde junho de 2017 e atua na prevenção e no controle da infiltração em imóveis. O negócio está presente em nove estados brasileiros e conta atualmente com 21 operações. O formato de franquia é home based e cada franqueado precisa apenas de um veículo para transportar o equipamento. O faturamento médio mensal é de 25 mil reais, com uma taxa de lucratividade de 40%.

Investimento inicial: 35 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

5 — Franquia de Precatórios: 21 mil reais

A Franquia de Precatórios trabalha com a compra de precatórios federais. O interessado em entrar no negócio não precisa ter conhecimento jurídico e atua com modelo home based. Toda a análise é feita pela franqueadora. Atualmente, a rede conta com 130 franqueados. O faturamento médio mensal é de 15 mil reais, com taxa de lucratividade de 35%.

Investimento inicial: 21 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

6 — Inoivando Franquia: 32,8 mil reais

O portal Inoivando surgiu em 2015 e entrou para o franchising em 2016. A rede de franquia de marketing digital para o segmento de casamentos e eventos para noivas atua apenas com o modelo home based. O faturamento médio mensal vai de 8 a 12 mil reais, com taxa de lucratividade média de 65%.

Investimento inicial: 32,8 mil reais

Prazo de retorno: 16 meses

7 — Mil e Uma Sapatilhas: 300 reais

Criada em 2015, em São Paulo, a Mil e Uma Sapatilhas é um negócio especializado no comércio de sapatilhas com preço acessível – os calçados custam entre 35 e 75 reais. A marca trabalha com consultoras que revendem os produtos em casa. O investimento inicial é referente à compra necessária de 12 pares de calçados. O faturamento médio mensal é de 3 mil reais, com taxa de lucratividade de 50%.

Investimento inicial: 300 reais

Prazo de retorno: 1 mês

8 — Mr. Fit: 12 mil reais

A rede de alimentação saudável Mr. Fit nasceu em 2013 e possui x unidades em operação. O faturamento médio de um franqueado no modelo “Microfranquia Freezer” vai de 4 a 20 mil reais, com taxa de lucratividade média de 30%.

Microfranquia Freezer

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

9 — Mr. Kids: 23,7 mil reais

Fundada em 2012, a Mr. Kids é uma rede de microfranquias de vending machines de balas, doces e brinquedos. O negócio possui mais de sete mil máquinas em comércios e supermercados. O faturamento médio mensal vai de 1,8 a 30 mil reais, com taxa de lucro médio mensal de 35 a 40%.

Investimento inicial: 23,7 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

10 — Nutrimais: 35 mil reais

A Nutrimais é uma rede de franquias de agronegócio, focada em alimentação de animais rurais do Brasil. O negócio possui 200 unidades. O faturamento médio mensal de um franqueado é de 40 mil reais, com taxa de lucratividade média de 25%.

Investimento inicial: 35 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

11 — PremiaPão: 8 mil reais

A PremiaPão é uma rede de franquias que vende espaços publicitários em sacos de pão. Com mais de 250 unidades, o franqueado fica responsável por buscar novas empresas para vender os espaços publicitários. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 12 mil reais, com taxa de lucratividade média de 50%.

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

12 — Rede Vistorias: 20 mil reais

A Rede Vistorias nasceu há dois anos da necessidade para oferecer vistorias imobiliárias profissionais. O negócio possui quatro unidades próprias e 31 franqueadas. O faturamento médio mensal de um franqueado é de 5 mil reais, o que corresponde a 70 vistorias por mês, com taxa de lucratividade média de 90%.

Investimento inicial: 20 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

13 — Seguralta: 25 mil reais

A rede de corretoras de seguro Seguralta chegou neste mês a mil unidades. Um de seus modelos é o home based, que permite que, com apenas um celular e um notebook, o franqueado possa trabalhar de casa ou mesmo de coworkings. O faturamento médio mensal de um franqueado é de 50 mil reais, com taxa de lucratividade média entre 10 e 15%.

Investimento inicial: 25 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

14 — TFlow: 15 mil reais

Criada em 2012 e com franqueamento em 2017, a TFlow é uma rede de roupas e acessórios voltado para o público masculino. O franqueado atua com uma mala que se transforma em arara, permitindo mobilidade de espaço e de horários de trabalho. O faturamento médio mensal é de 20 mil reais, com taxa de lucratividade de 40%.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

15 — The Kids Club: 40 mil reais

The Kids Club é uma rede de franquias especializada no ensino de inglês para crianças e adolescente de dois a 12 anos. No modelo de negócio, os franqueados podem atuar em formato home office ou com unidade física. O faturamento médio mensal é de 17 mil reais, com taxa de lucratividade média de 30 a 45%.

Investimento inicial: 40 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses