15 eventos que acontecem em agosto para quem quer empreender

São Paulo – Estamos no meio do ano e, para quem quer abrir o seu próprio negócio neste ou no começo do próximo ano, o momento de buscar mais conhecimento é agora.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em agosto:

1 — APIX

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 990

Data da atividade: 7 e 8 de agosto

Onde: São Paulo

Com o tema “Disrupção com APIs”, o evento API Experience vai trazer uma série de cases que comprovam que as APIs são peça importante para que a transformação digital aconteça. É esperado um público de quase mil pessoas, entre gestores de tecnologia, CIOs e CEOs de grandes marcas e startups. Cartões Elo, Netshoes e PagSeguro são algumas das empresas que subirão ao palco para contar suas histórias.

2 — boostLAB

Inscrições: até 24 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: São Paulo

O BTG Pactual lança a segunda edição do boostLAB, programa de potencialização voltado para startups de nível mais maduro, as chamadas scale-ups. Serão cinco startups selecionadas para o programa, que tem duração de cinco meses. As scale-ups contarão com a mentoria de sócios do BTG Pactual, a metodologia de potencialização da ACE e os conselhos de executivos como Stelleo Tolda (COO do Mercado Livre), Cláudio Galeazzi, grande referência em reestruturações de empresas no Brasil, e Sônia Hess, ex-CEO da Dudalina.

O programa de potencialização busca startups que atuem em três áreas: eficiência operacional (principalmente em Meios de Pagamentos, Crédito para PMEs, energia, etc); relacionamento com o cliente (experiência digital, assertividade com a base de clientes e compliance); e disrupção (oportunidades de negócios para o Banco e empresas parceiras em mercados como commodities, crédito e seguros, por exemplo).

3 — Café com Empreendedoras de São Paulo

Inscrições: até 30 de agosto, pelo site

Custo: gratuito ou doação entre R$ 21 e R$ 50

Data da atividade: 31 de agosto

Onde: São Paulo

Organizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME), o Café com Empreendedoras é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo rico e histórias inspiradoras.

4 — Cartier Women’s Initiative Awards 2019

Inscrições: até 31 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: inscrição mundial

A marca de luxo Cartier abriu as inscrições para seu prêmio Cartier Women’s Initiative Awards 2019, que tem como objetivo encorajar o empreendedorismo feminino, com mulheres que criam soluções concretas, efetivas e acessíveis para os problemas das gerações futuras. As 21 finalistas, de sete regiões, receberão coaching de negócios, visibilidade da mídia, networking e a possibilidade de realizar um programa executivo da escola INSEAD. As primeiras sete colocadas recebem 100 mil dólares, enquanto as outras recebem 30 mil dólares.

5 — Desafio de Startups Petrobras Distribuidora

Inscrições: até 19 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até setembro de 2019

Onde: todo o Brasil

O Desafio de Startups Petrobras Distribuidora é uma seleção pública de empresas em estágio inicial que apresentem soluções inovadoras para os segmentos de atuação da companhia, a partir de três vertentes: Mobilidade para Pessoas, Mobilidade para Negócios e Sustentabilidade.

Um comitê de avaliação, composto por especialistas da Petrobras Distribuidora e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) fará a seleção de até dez startups. Cada projeto receberá o valor máximo de R$ 150 mil e deverá ser desenvolvido em até 12 meses.

6 — Encontro do Grupo Temático de Internacionalização

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 2 de agosto

Onde: Florianópolis (Santa Catarina)

Organizado pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), o evento contará com a palestra de Nayara D’Alma, responsável pela área de expansão internacional da Resultados Digitais.

7 — Fintouch

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 380

Data da atividade: 8 de agosto

Onde: São Paulo

Organizado pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) em parceria com a MAR Ventures, o evento debaterá a importante transformação do mercado financeiro brasileiro graças à nova era de inovação promovida pelas startups financeiras conhecidas como fintechs. Além disso, contará com vasta programação e conectará os principais players do ecossistema ao mercado financeiro, investidores e clientes.

8 — Fórum E-commerce Brasil

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 2.200

Data da atividade: 14 a 16 de agosto

Onde: São Paulo

Em sua 9ª edição, o Fórum E-Commerce Brasil une mais de 13 mil congressistas em 3 dias plenos de atividades técnicas e de negócios, divididos em diversas áreas de conteúdo, com palestrantes nacionais e internacionais, referência no mercado. Os congressistas terão a oportunidade perfeita de participarem de palestras e discussões de alto nível técnico, experiências únicas em networking e geração de negócios e a oportunidade perfeita para quem busca construir excelência e conquistar relevância no mercado de e-commerce.

9 — Garagem Duratex

Inscrições: até 17 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: outubro de 2018 a abril de 2019

Onde: todo o Brasil

A Duratex, empresa produtora de painéis de madeira industrializada, louças, metais sanitários e revestimentos cerâmicos, apresenta o Garagem Duratex, programa focado em scale-ups (empresas com alto potencial de crescimento baseado em modelos de negócios escaláveis) que estão inovando no setor de material de construção. A seleção será baseada nos temas escolhidos pela Duratex: Soluções para Construção e Reforma, Soluções de Eficiência Operacional e Soluções para criação de Plataformas Digitais. O programa Garagem Duratex tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de sete empresas selecionadas, que receberão diagnóstico de seus negócios pela rede de mentores da Endeavor e que, por meio de conexões com estes mentores e executivos da Duratex, desenvolverão planos para o crescimento do negócio.

10 — Leader Conference

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 750

Data da atividade: 1º de agosto

Onde: Florianópolis (Santa Catarina)

Inspirar empreendedores e lideranças do mercado de segurança eletrônica brasileiro com lições de empreendedorismo, gestão e negócios é o principal objetivo da Leader Conference. A ideia de lançar a conferência surgiu da necessidade de ampliar a profissionalização da gestão e do ambiente de negócios no mercado de segurança eletrônica brasileiro, principalmente dos empreendedores e lideranças deste setor. Palestras, painéis e espaços para networking e troca de experiências compõem a programação da Leader Conference. A Segware aproveitará o evento para anunciar seu plano de expansão para os próximos meses e anos.

11 — Mobility Day – O futuro da mobilidade urbana

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 990

Data da atividade: 24 de agosto

Onde: São Paulo

O evento é promovido pelo StartSe em parceria com o EasyMuv, empresa do grupo Easy Carros. O Mobility Day tratrá alguns dos maiores especialistas no tema e representantes de várias indústrias para discutir os impactos dessa nova forma de ir e vir. O evento apresentará cases reais de empresas e negócios protagonistas desse movimento e é destinado a empreendedores, executivos, agentes de mobilidade e infraestrutura, investidores e entusiastas das tendências de mobilidade urbana.

12 — Prêmio CCIFB STARTUP

Inscrições: até 31 de julho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 11 de setembro

Onde: São Paulo

A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP) abriu inscrições para o 1º Prêmio CCIFB STARTUP. Dez projetos serão escolhidos para serem apresentados no III Fórum de Startups, que vai ser realizado no inovaBra. A startup vencedora vai ganhar o direito de participar de um programa de aceleração na França.

13 — Scale-up Alimentos e Bebidas

Inscrições: até 31 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: outubro de 2018 a fevereiro de 2019

Onde: todo o Brasil

O Scale-up Alimentos e Bebidas é um programa de aceleração para empreendedores realizado pela Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo, com patrocínio master do Santander e patrocínio da Cervejaria Ambev | ZX Ventures e Nestlé.

A iniciativa busca produtos e serviços que estão moldando o futuro da alimentação, seja criando a próxima geração de alimentos farm-to-table, ou ainda, com a produção de alimentos orgânicos, refeições por assinatura, snacking e segurança alimentar. Os empreendedores, selecionados de até 20 empresas, receberão o apoio dos mentores da rede Endeavor e dos executivos das empresas mencionadas para crescer mais e de forma acelerada.

14 — StartOut Brasil

Inscrições: até 20 de agosto, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 11 a 16 de novembro

Onde: Lisboa (Portugal)

O StartOut Brasil é uma iniciativa conjunta do Sebrae, dos ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e das Relações Exteriores (MRE), Apex-Brasil e Anprotec. Serão selecionados 15 empresas brasileiras para participar de um programa de capacitação, seguido de uma semana de imersão no ecossistema de inovação de Lisboa, Portugal.

As startups têm a chance de aprimorar os conhecimentos adquiridos na fase de preparação e ainda terão a oportunidade de conectar-se com alguns dos principais players locais e prospectar oportunidade de negócios. As startups selecionadas também terão acesso gratuito à consultoria especializada em internacionalização, mentoria com especialistas no mercado de destino e treinamento de pitch, com visitas a aceleradoras, incubadoras e empresas locais. Também serão realizados seminário de oportunidades, rodada de reuniões com prestadores de serviços, encontros e um demo day para investidores.

15 — Workshop Pitch de Negócios

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 9 de agosto

Onde: Campinas (São Paulo)

O especialista em carreiras e CEO da Inova Business School Marcelo Veras vai ministrar o workshop “Pitch de Negócios”. O especialista apresentará como inserir todas as informações importantes em seu discurso para despertar o interesse do investidor em seu produto ou serviço. Além disso, trará um estudo sobre competências e planejamento de carreira e vivências práticas para expor o assunto.