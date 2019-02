15 eventos para empreendedores que acontecem em março

Há quem diga que o ano só começa após o Carnaval. Para os empreendedores e futuros empreendedores, pelo menos, a agenda de março estará cheia de atividades de capacitação.

EXAME selecionou algumas atividades voltadas a quem quer ou já possui sua própria empresa que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês. Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas dessas atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em março:

1 — Atendimento ao cliente na prática

Inscrições: até 14 de março, pelo site

Custo: pague quanto quiser

Data da atividade: 15 de março

Onde: Rio de Janeiro

A roda de conversa “Atendimento ao cliente na prática” tem como objetivo a troca de ideias entre os empresários sobre o assunto, além de debater sobre a realidade e desafios diários vividos por quem empreende no Brasil. A ideia é levar para o participante apoio, cases, ideias e a experiência de quem vive o dia a dia do empreendedorismo na prática.

2 — Bloco One

Inscrições: até o fim das vagas, pelo site

Custo: sob consulta

Data da atividade: 11 a 21 de março

Onde: São Paulo

“Bloco One” é o novo curso sobre Inovação em Gestão de Projetos da Perestroika. Um curso rápido de 7 dias, focado em ferramentas e práticas para você sair fazendo gestão de forma mais efetiva. Serão abordados temas como o futuro do trabalho, o papel gestor de projetos do futuro, novas formas de gerir processos, nova mentalidade de operar projetos e acompanhamentos de gestão e produtividade.

3 — Digital Acceleration Master Class

Inscrições: até a véspera, pelo e-mail clarisse.barreto@hyperisland.com.br

Custo: sob consulta

Data da atividade: 25 a 27 de março

Onde: São Paulo

A Hyper Island Brasil, consultoria que oferece soluções e treinamentos estratégicos focados na transformação digital de grandes corporações, realiza o Digital Acceleration Master Class. O curso é voltado para profissionais que querem ser líderes da mudança de uma forma eficiente e prática nas empresas onde trabalham. Os participantes irão vivenciar novos formatos de liderança, novos entendimentos sobre as macrotendências de tecnologia na nossa sociedade e nos modelos de negócios, a importância de novas culturas empresariais e novas maneiras de agir no dia a dia, tanto no mundo pessoal como no profissional, para conseguirem ser mais eficientes em um mundo em constante transformação.

4 — Estação Hack na Estrada

Inscrições: até 17 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 28 de março

Onde: Brasília

O Facebook e a Artemisia – organização de apoio a negócios de impacto social no Brasil – levarão um programa gratuito de mentoria para empreendedores de Brasília em março. A iniciativa itinerante oferecerá apoio para startups de impacto social e ambiental, com mentoria individual, suporte para modelagem do pitch de negócios e feedbacks de especialistas. Além disso, um empreendedor de cada capital será convidado para uma vivência dentro da Estação Hack em São Paulo, primeiro centro para inovação do Facebook no mundo. As startups podem estar em qualquer fase de desenvolvimento.

O Estação Hack na Estrada irá também levar aulas gratuitas de programação para até 100 jovens de 16 a 25 anos em parceria com a Mastertech, organização que atua no desenvolvimento de habilidades em tecnologia.

5 — Expansão e Venda de Franquia

Inscrições: até o fim das vagas, pelo site

Custo: R$ 390 para sócios e R$ 509 para não-sócios

Data da atividade: 12 de março

Onde: Santa Catarina

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) dará um curso para realizar a Expansão de redes de forma sustentável e conhecer as mais eficientes técnicas de vendas. A aula é voltada para franqueadores, equipe da franqueadora e profissionais de vendas de franquia. Serão abordados temas como atualização de informações do mercado; o conceito de “boas práticas de vendas”; e a demonstração da importância de processos e ferramentas nessas negociações, com sua aplicação.

6 — Fórmula da transformação

Inscrições: até 20 de março, pelo site

Custo: R$ 520

Data da atividade: 23 de março

Onde: São Paulo

O Programa Fórmula da Transformação é um coaching em grupo realizado pela head trainer e especialista em comportamento humano Karina Pólido. O processo é dividido em quatro etapas e busca ajudar as pessoas com métodos que levam ao autoconhecimento para uma vida transformadora.

7 — Hackaton Embracon

Inscrições: até 7 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 23 e 24 de março

Onde: São Paulo

O evento, promovido pela empresa de consórcios Embracon, é voltado para reunir profissionais que atuam em startups e fintechs para uma competição, na qual terão o desafio de construir soluções tecnológicas de alto valor em um curto espaço de tempo. O objetivo é fomentar a educação financeira relacionada à consórcios em diferentes canais. Serão 30 horas ininterruptas de desenvolvimento e, ao final, cada grupo fará um pitch para uma banca avaliadora. A proposta que conquistar o primeiro lugar receberá um prêmio de 10 mil reais e mentoria.

8 — Liderando pela primeira vez: desafios e competências

Inscrições: até a véspera, pelo site ou presencialmente

Custo: 3 parcelas de R$ 185

Data da atividade: 18 de março, 25 de março e 1º de abril

Onde: São Paulo

O curso “Liderando pela primeira vez: desafios e competências”, ministrado na Casa do Saber, apresenta os temas relacionados aos desafios das pessoas que assumem protagonismo. Os encontros tratam de competências estratégicas, do futuro do papel do líder num mundo em constante reorganização, do desenvolvimento de liderança e de como conciliar, nessa posição, atividades estratégicas com atividades operacionais. As aulas serão ministradas por Armando Lourenzo, doutor e mestre em administração pela FEA/USP e diretor da Ernst & Young University.

9 — Liga Retail

Inscrições: até 24 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: duração de quatro meses

Onde: São Paulo

A Liga Ventures, aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações, fechou parceria com o GPA – um dos principais grupos varejistas do Brasil, controlador das bandeiras Pão de Açúcar e Extra – e a Leroy Merlin – rede de lojas de materiais de construção e decoração fundada na França em 1923 – com o objetivo de acompanhar inovações e tendências do mercado de varejo, além de buscar novas ideias e oportunidades de negócio para o segmento. O Liga Retail prospecta, seleciona e acelera quatro startups com soluções para otimização de lojas, inteligência artificial, uso de dados e big data. Durante 4 meses, os empreendedores poderão explorar oportunidades de negócios com as duas grandes empresas participantes, receber mentoria de executivos da Liga Ventures, além de acessar um amplo networking com parceiros e possíveis investidores. Nenhuma contrapartida em participação societária ou propriedade intelectual é exigida das startups aceleradas.

10 — Mentoring Walk

Inscrições: até 7 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de março

Onde: São Paulo

O Global Mentoring Walk, criado pela rede Vital Voices, pretende encorajar líderes a dar suporte e mentoria a empreendedoras. A Vital Voices criou o Global Mentoring Walk em 2014, como uma atividade para marcar o Dia Internacional da Mulher. Todo ano, diversos países realizam caminhadas com a participação de mulheres e meninas. No Brasil, a Rede Mulher Empreendedora realiza o evento pelo sexto ano consecutivo. O Mentoring Walk acontece em diversos estados brasileiros, em outras datas.

11 — Palestra Gestão de Pessoas

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 11 de março

Onde: Campinas (São Paulo)

A Inova Business School promoverá a palestra “Gestão de Pessoas”, com o especialista Rubens Pimentel. O evento apresentará tópicos como neurociência e gestão de pessoas, o ciclo da gestão de pessoas, RH Estratégico, liderança, inovação e gestão de pessoas, futuro e tendências das pessoas nas organizações.

12 — Processo Hoffman

Inscrições: até uma semana antes do início do curso, pelo site

Custo: 7.975 reais

Data da atividade: 2 a 8 de março ou 16 a 29 de março

Onde: São Paulo

O Processo Hoffman é um curso de autoconhecimento e reeducação, que proporciona desenvolvimento das Inteligências Emocional e Comportamental. O método Hoffman fornece instrumentos para que cada um possa ampliar seu potencial e eliminar barreiras que impedem seu crescimento. As ferramentas aplicadas reúnem conhecimentos da área humana como a pedagogia, psicologia, neurologia, antropologia, entre outras. Além disso, envolve atividades de movimentação física, como de relaxamento e meditação.

13 — Programa de Aceleração Visa

Inscrições: até 18 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: de abril a agosto

Onde: São Paulo

O Programa de Aceleração Visa é uma iniciativa da Visa do Brasil e tem como objetivo fomentar o ecossistema de startups no país e promover o empreendedorismo, inovação, talento e tecnologia. Além do objetivo de acelerar, a Visa tem o papel de auxiliá-las em sua atuação junto ao mercado e gerar conexões e negócios.

O Programa de Aceleração Visa busca Startups com soluções disruptivas, que melhorem a experiência dos clientes e usuários finais ou gerem maior eficiência operacional (B2B ou B2C). As fintechs/startups devem estar necessariamente em fase de crescimento ou escala e estar a procura de aceleração. Podem participar startups que já possuem uma base de clientes consistente, com receita e que estejam regulares juridicamente e fiscalmente. Seus desafios devem ser: alavancar vendas, levantar ou expandir investimentos, ajustar a estratégia, profissionalizar suas operações. O foco é crescimento rápido e consistente por conta da escalabilidade do seu modelo de negócio.

14 — Programa de Capacitação Startup SC

Inscrições: até 10 de março, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: duração de cinco meses a partir de 22 de março

Onde: Santa Catarina

O Programa de Capacitação Startup SC oferece mentorias, workshops e acesso a redes de empreendedores para as 50 startups selecionadas. Os benefícios podem chegar a 300 mil reais, incluindo acesso a serviços de cloud, CRMs e ferramentas de marketing digital. O objetivo é fortalecer o ecossistema catarinense através do fomento ao empreendedorismo. Durante o processo seletivo, os principais critérios avaliados serão o produto ou o serviço oferecido pela startup, a qualificação e o engajamento dos empreendedores, o tamanho do mercado alvo da solução oferecida e a maturidade do projeto.

15 — Workshop: empreendedorismo na prática

Inscrições: até 18 de março, pelo site

Custo: R$ 75

Data da atividade: 18 de março

Onde: São Paulo

Organizado pela Descomplicando Carreiras, o workshop acontecerá no espaço de coworking de startups Cubo Itaú. O participante entenderá como montar uma startup; quais os primeiros passos para empreender em uma startup; como identificar um problema real, montar um pitch, elaborar um plano de negócio e apresentar a startup criada durante o evento para uma banca de investidores anjo.