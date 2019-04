15 eventos para empreendedores que acontecem em maio

Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram inscrições no próximo mês. Há cursos, eventos e seleções para startups. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em maio:

1 — APAS Show 2019

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 365

Data da atividade: 6 a 9 de maio

Onde: São Paulo

A feira e congresso APAS Show 2019 tem como objetivo integrar empresários, indústria, compradores nacionais e internacionais em uma plataforma de negócios. Somente em 2018, essa geração de acordos alcançou US$ 100 milhões e trouxe números expressivos, como 1.423 reuniões, 50 compradores internacionais de 23 países e 185 empresas participantes. No último ano, foram mais de 70 mil inscritos na pessoa física e mais de 13 mil na pessoa jurídica, com 738 expositores e mais de quatro mil congressistas. O evento é organizado pela Associação Paulista de Supermercados.

2 — Bett Educar

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 14 e 17 de maio

Onde: São Paulo

A Bett Educar 2019, evento de tecnologia em educação que está na sexta edição, reunirá 190 palestrantes nacionais e internacionais, além de 250 expositores e uma intensa programação de conteúdo no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Práticas que unem o que há de mais inovador para incentivar educadores e alunos são um dos principais pilares do evento, que propõe repensar as estratégias atuais de educação, revolucioná-las com ferramentas tecnológicas de alta eficiência e transformar o ensino rumo a um caminho capaz de fazer a diferença.

A Bett é uma plataforma global de conexão entre diversos setores da educação e plataformas de tecnologia, sediada em Londres, com o objetivo de fomentar novidades e tendências que ajudem definir o futuro da educação. Em 2018, a Bett Brasil recebeu 22 mil visitantes e mais de 5 mil congressistas vindos de todo o Brasil e outros 18 países.

3 — Bootcamp de Design Thinking

Inscrições: até 13 de maio, pelo site

Custo: R$ 2.850

Data da atividade: 13 a 29 de maio

Onde: Rio de Janeiro

O Bootcamp de Design Thinking, organizado pela Future Minds Consultoria, pretende ensinar como usar a empatia para entender a necessidade do outro (cliente externo ou interno) com a colaboração e criatividade, para atingir os resultados de resolução de problemas complexos em qualquer área de atuação.

As aulas mostrarão as principais tendências em relações públicas, gestão empresarial e design thinking. Os alunos vão aplicar, na prática, todas as etapas do processo e ainda ajudar nos desafios de uma ONG da cidade do Rio de Janeiro. São sete módulos, que abordam desde a origem da metodologia do Design Thinking à imersão, criação de personas, cocriação, prototipação, colocar ideias na prática e outras ferramentas.

4 — BrinksUp!

Inscrições: até 5 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de julho, 4 meses

Onde: São Paulo

A Brink’s, empresa especializada em logística segura e soluções de segurança, promove a terceira edição do BrinksUp!, programa de aceleração para startups. A iniciativa é realizada em parceria com a Liga Ventures, especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações. O BrinksUp! selecionará quatro startups que possuam sinergia com os temas relacionados à segurança, logística, varejo, meios de pagamento e moedas, produtividades e inteligência. No programa, cada startup terá quatro meses de aceleração, mentoria com executivos da empresa e investimento de 160 mil reais. As empresas também terão suas soluções apresentadas ao mercado, e poderão ter suas inovações utilizadas na Brink’s.

5 — Como lidar com conflitos nas empresas?

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 3 parcelas de R$ 195

Data da atividade: 13, 20 e 27 de maio

Onde: São Paulo

O curso “Como Lidar com Conflitos nas Empresas? O caso das empresas familiares com Armando Lourenzo”, promovido pelo espaço Casa do Saber, possui encontros presenciais e online. O curso apresenta a empresa familiar no Brasil e no mundo, em especial os desafios e as estratégias para o desenvolvimento de sucessores e sucessoras. Como lidar com conflitos familiares? Qual o caminho para a profissionalização da gestão e da sociedade?

Os encontros mostram os tipos de conflitos familiares que podem surgir e influenciar no sucesso ou no fracasso dos negócios, suas motivações e como famílias integradas encontram mecanismos para a redução de conflitos.

6 — Desafio da Digitalização

Inscrições: até 16 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de julho de 2019

Onde: São Paulo

A Repsol Sinopec Brasil está lançando o Desafio de Digitalização em parceria com a Acelera Cimatec e o suporte do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O programa vai selecionar cinco projetos com soluções inovadoras e disruptivas para o setor de óleo e gás utilizando técnicas de Inteligência Artificial, equipamentos robóticos, modelagem computacional ou digitalização. Poderão participar do programa startups de base tecnológica, micro ou pequena empresa, incluindo também o Micro Empreendedor Individual (MEI), com CNPJ ativo.

Cada um vai receber até R$ 866,6 mil, dos quais R$ 266,6 mil serão aportados no projeto por meio de bolsas e R$ 600 mil serão disponibilizados em formato de horas técnicas de especialistas e uso de infraestrutura do Senai Cimatec, entre outros. Os projetos em questão serão desenvolvidos em até 12 meses, com início previsto para julho de 2019.

7 — Elephant Startup Factory

Inscrições: até 5 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de 9 de maio

Onde: Pará

O Elephant Startup Factory é um programa de aceleração voltado às startups do estado do Pará. Empreendedores de qualquer mercado e em diferentes estágios de maturidade podem se inscrever para ter acesso a uma rede de suporte para construir uma empresa de impacto, além de mais de mais de 50 mil reais em benefícios e serviços. Considerada um dos pólos de criatividade e inovação da região Norte do país nos últimos anos, a capital paraense, Belém, registra quase 30 startups, segundo levantamento da ABStartups.

8 — Empreender com Impacto

Inscrições: até 8 de maio, pelo site

Custo: US$ 100

Data da atividade: 22 de maio a 24 de setembro

Onde: online

O Mercado Livre uniu-se ao Programa de aceleração Mayma Humanidade Empreendedora para lançar o “Empreender com Impacto”, iniciativa de formação online para empreendedores com ideias e negócios capazes de gerar impacto econômico, social e/ou ambiental. O Programa busca apoiar o desenvolvimento de negócios sustentáveis no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai por meio de uma comunidade que reúne ferramentas, conteúdos e especialistas do ecossistema de impacto da região.

O programa de formação é composto por 15 aulas online (webinars), acompanhamento de especialistas e uma plataforma de aprendizagem com materiais de apoio para aprofundar o conhecimento. Além disso, os participantes terão acesso a mentorias, a seminários internacionais relevantes e à comunidade empreendedora latino-americana. Concorrerão a prêmios para impulsionar seus negócios: US$ 5 mil mais benefícios significativos para a utilização do ecossistema de soluções do Mercado Livre.

9 — Estação Hack na Estrada

Inscrições: até 19 de maio, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 31 de maio

Onde: Rio de Janeiro

O Facebook e a Artemisia, organização de apoio a negócios de impacto social no Brasil, promoverão um programa gratuito de mentoria para empreendedores do Rio de Janeiro: o Estação Hack na Estrada. A proposta é disseminar a cultura empreendedora de impacto social pelo Brasil.

A programação conta com atividades exclusivas que incluem mentoria individual, suporte para modelagem do pitch de negócios e feedback com especialistas, oferecidas para até 25 empreendedores locais.

No mesmo dia, o Estação Hack na Estrada oferecerá aulas gratuitas de programação para jovens de 16 a 25 anos em parceria com a Mastertech, organização que atua no desenvolvimento de habilidades em tecnologia, alcançando até 100 jovens em cada uma das cidades. As aulas serão focadas na construção de conhecimento em programação e os alunos irão aprender a construir seus próprios sites.

10 — Extreme Fast Forward Design Thinking

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 180

Data da atividade: 7 de maio

Onde: São Paulo

O curso da LIFE, aceleradora de startups de saúde, tem o intuito de aprofundar a metodologia de Design Thinking no âmbito da Saúde. O Extreme Fast Forward Design Thinking promete unir teoria e prática por meio da aplicação de ferramentas, da compreensão de desafios corporativos com mais profundidade e da co-criação de soluções criativas.

11 — Franchise4u

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 30 de maio

Onde: Salvador

A Franchise4u acontece em um único dia segue o modelo de feiras de franquias low-cost, muito comum na Europa, e cria ao novo empreendedor a oportunidade de conversar pessoalmente com os executivos das redes que tem interesse. Os interessados devem entrar no site e agendar uma conversa com as franquias de sua escolha. Um exemplo de participante é a rede de ensino bilíngue Maple Bear.

12 — #SalãoDigital na BeautyFair

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 250

Data da atividade: 6 de maio

Onde: São Paulo

A BeautyFair, plataforma de negócios para o mercado de beleza e que organiza uma das maiores feiras do setor das Américas, promove a segunda edição do #SalãoDigital, um evento para aqueles que querem mergulhar neste universo, com especialistas em diversos assuntos, para falar de marca, vendas, engajamento, gestão e relacionamento.

O #SalãoDigital é um evento focado exclusivamente para profissionais de beleza e não é preciso ter nenhum conhecimento prévio sobre o tema para participar. Serão abordados temas como redes sociais, branding, relacionamento, vendas online e engajamento para que o profissional aprenda a usar a tecnologia a seu favor para atrair e fidelizar a clientela.

Os participantes receberão convites para visitar os quatro dias da BeautyFair, que será realizada de 7 a 10 de setembro, em São Paulo.

13 — Sempreende Challenge Mães

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 180

Data da atividade: 4 a 5 de junho

Onde: Goiânia

A escola de empreendedorismo Sempreende promove o Sempreende Challenge Mães, uma imersão de 12 horas que visa a proporcionar capacitação para as participantes iniciarem seus próprios negócios. Para efetuar a inscrição, as mulheres podem ou não já ter uma proposta em mente.

As atividades que acontecem ao longo do desafio são voltadas para a criação ou desenvolvimento de ideias de empreendimentos e abordam os seguintes temas: proposta de valor, análise de concorrentes, segmentação de mercado, definição de custos, teste de viabilidade de ideias e apresentação para possíveis investidores ou parceiros.

Os filhos das integrantes são bem vindos ao evento, que dispõe de uma brinquedoteca educativa para crianças de dois a 10 anos. Crianças de colo também são bem-vindas, mas devem estar sempre acompanhadas de um responsável.

14 — Transformação digital no franchising

Inscrições: até 31 de maio, pelo site

Custo: a partir de R$ 1.090

Data da atividade: 5 de junho

Onde: São Paulo

Quais os impactos da Transformação Digital no Franchising? Como lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades? O evento traz respostas e discute as principais estratégias e caminhos para a transformação digital em redes de franquias.Um exemplo é o curso “Novos modelos de franquias”, que aborda as diversas formas de distribuir produtos e serviços, desde o tradicional modelo de varejo até soluções digitais. O curso será ministrado por Andrea Orichio, sócia-fundadora do (Andrea Oricchio Advogados e com experiência atendendo redes de franquias.

15 — VTEX DAY 2019

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 890

Data da atividade: 30 e 31 de maio

Onde: São Paulo

Com público de 15 mil pessoas, o VTEX DAY está entre os maiores eventos digitais do mundo. Em uma área de três mil metros quadrados e dois dias de duração, haverá capacitação e treinamento para profissionais do setor da economia digital, com mais de 100 especialistas. Haverá também mais de 50 casos de inovação digital, entre eles Farm, Animale, C&A, Tok&Stok, Pague Menos, McDonalds, Electrolux e The North Face. Haverá também mais de 170 empresas na área EXPO, como o Ideris, plataforma de integração multicanal focada em oferecer ajudar quem vende em marketplaces.