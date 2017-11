14 atividades para empreendedores que acontecem em dezembro

São Paulo – Quem tem um negócio não pode deixar de reinventar tanto sua empresa quanto a si mesmo. Um dos melhores caminhos para a inovação é buscar novos conhecimentos. Por isso, o site EXAME separou alguns compromissos que todo empreendedor deve marcar na sua agenda de dezembro – seja pelo prazo de inscrição ou pela própria atividade.

Na seleção há congressos, cursos, encontros, eventos e workshops. Alguns, inclusive, são gratuitos. Confira, a seguir, algumas atividades voltadas especialmente para empreendedores que acontecem no próximo mês:

1 – Gestão do Tempo e Produtividade – CERS Corporativo

Inscrições: Podem ser feitas durante o mês de dezembro, pelo site

Custo: R$ 147,90

Data da atividade: O curso é online, dura duas horas, e pode ser feito durante o mês de dezembro.

Onde: Online

Promovido pelo CERS Corporativo, o curso é ministrado pelo especialista em gestão de tempo e produtividade Christian Barbosa. O curso aborda desde os principais problemas de falta de tempo até estratégias de produtividade, de forma que o aluno seja capaz de equilibrar sua vida profissional x pessoal e, ainda, passar a aumentar sua performance diária.

2 – Curso Online em Negócios de Impacto Social

Inscrições: Até 17 de dezembro, pelo site

Custo: R$ 350

Data da atividade: O curso é online e o empreendedor tem dois meses para concluí-lo.

Onde: Online

Promovido pela Artemisia, organização focada em disseminar os negócios de impacto social no Brasil, o curso oferece um panorama sobre o tema e é voltado a qualquer pessoa com interesse no assunto. Dentre os conteúdos abordados estão o contexto da pobreza no Brasil, como os negócios podem ajudar a mudar essa realidade e exemplos de negócios com esse perfil.

3 – Fundos de Investimento e Gestão de Risco – Conceitos Básicos

Inscrições: Até 11/12, pelo site

Custo: Associados e universitários: R$ 400,00. Outros participantes: R$ 480

Data da atividade: 16/12, das 8h30 às 18h30

Onde: Vale do Anhangabaú, número 350, 8º andar, Centro de São Paulo.

O curso é realizado pela ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) e vai abordar o tema dos fundos de investimento de rendas fixa e variável, demonstrando suas composições, como são apuradas as rentabilidades e quais suas características específicas. Até o final do ano, a entidade realizará sete cursos sobre os seguintes temas: análise de empresas e avaliação por múltiplos (valuation), renda fixa, derivativos, cadastro de clientes, ouvidoria, mercado de capitais, fundos de investimentos e gestão de risco.

4 – O livro proibido do empreendedorismo

Inscrições: Pelo site

Custo: R$ 39

Data da atividade: O livro será escrito até março de 2018

Onde: Online

O empreendedor e investidor Eduardo M. Borba convida o público a acompanhar a escrita de seu livro, batizado de “Empreinovador – O livro proibido do empreendedorismo”. Os interessados poderão se inscrever pelo site e acompanhar a publicação dos capítulos, que sairão a cada vinte dias. A ideia é que, entre um capítulo e outro, os leitores interajam com o autor, o que pode inclusive mudar o rumo da obra. Borba promete quebrar paradigmas com a publicação, que questiona os “gurus do empreendedorismo”.

5 – Curso de Planejamento e Organização de Casamentos

Inscrições: Pelo telefone: (0xx21) 4020-2101

Custo: R$ 750,00 em até 10 vezes

Data da atividade: A partir de 5 de dezembro

Onde: Senac Petrópolis – Rua Alfredo Pachá, 26 – Centro de Petrópolis (RJ)

Realizado pelo Senac, o curso é voltado para quem deseja trabalhar ou já atua como profissional do setor de eventos, e ainda para os que já têm ou querem abrir um negócio neste ramo. Segundo a escola, há uma demanda crescente por casamentos na região, muito procurada por noivos em busca dos cenários naturais e históricos.

6 – Workshop de Introdução à Cultura Cervejeira

Inscrições: Devem ser feitas nas unidades do Senac em Niterói (telefone (0xx21) 3214-1717) e Campos (telefone (0xx22) 2739-6000)

Custo: 2 parcelas de R$ 275

Data da atividade: A partir de 5/12 no Senac Campos e AA partir de 14/12 no Senac Niterói

Onde: Unidade Niterói – Rua Almirante Teffé, 680 |Unidade Campos – Rua Cora de Alvarenga, 151

As unidades Niterói e Campos do Senac RJ realizam um workshop focado em quem tem interesse em empreender com cervejas artesanais. Por meio de degustações de rótulos selecionados, nacionais e importados, o workshop irá proporcionar uma imersão ao universo da cerveja ao longo de 15 horas de duração, em que serão ensinados: diferenciação das escolas cervejeiras, conhecimentos sobre o processo produtivo, princípios de harmonização e identificação de sabor, cor, aroma e composição dos diferentes estilos da bebida. O curso tem duração de 15 horas.

7 – Evento Direito e Tecnologia

Inscrições: Devem ser feitas na Faculdade Esamc, Campus Uberlândia (MG). Mais informações: (0xx34) 38400-448

Custo: Gratuito. Cada participante poderá doar 2 litros de leite, que serão destinados ao Grupo Luta Pela Vida, mantenedor do Hospital do Câncer da cidade de Uberlândia.

Data da atividade: 4/12, das 19h às 22h

Onde: Auditório da Faculdade Esamc Uberlândia – Av. Vasconcelos Costa, 270 – Centro, Uberlândia – MG

A Faculdade Esamc, de Uberlândia, promove um debate sobre a evolução do Direto frente a realidades tecnológicas trazidas pelas startups, pelas moedas digitais e pela inteligência artificial.

8 – Vertical Meeting sobre Marketing e Vendas

Inscrições: Até 5/12, pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: 6/12, às 18h

Onde: Centro de Inovação ACATE – Primavera (Rodovia SC 401, Km 4 | Bairro Saco Grande – Florianópolis – SC)

O evento é promovido pela ACATE (Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia) e pela Vertical Games e tem por objetivo debater como o marketing e as vendas podem transformar organizações. Haverá palestra com Delton Batista, que tem 25 anos de experiência em gestão estratégica em marketing e vendas como executivo a frente de grandes corporações. Atualmente, é diretor geral de uma empresa de comunicação.

9 – Demoday 2017 – Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ

Inscrições: Até 6/12, pelo telefone (0xx21) 3733-1838

Custo: Gratuito

Data da atividade: 7/12, das 10h às 17h

Onde: Parque Tecnológico da UFRJ. Rua Paulo Emídio Barbosa 485 – Cidade Universitária – Rio de Janeiro.

A Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ recebe investidores e empresários em evento que irá apresentar startups com alto potencial de crescimento e viabilidade econômica. A iniciativa visa ampliar o networking dos empreendedores, além de proporcionar um ambiente onde será possível conhecer a estrutura de negócios das startups com vias à possibilidade de investimentos e parcerias.

10 – Café com franquia

Inscrições: Até a data do evento, pelo site

Custo: Gratuito para associados da ABF. Para não-associados o custo é R$ 50.

Data da atividade: 6/12, das 8h30 às 11h

Onde: Windsor Flórida Hotel (Rua Ferreira Vianna 81 – Flamengo – Rio de Janeiro, RJ)

Promovido pela ABF Rio, o Café com Franquia traz o executivo do Grupo Giraffas, Alexandre Guerra, para falar de sua experiência de mais de 15 anos na gestão de redes e no relacionamento com franqueados.

11 – Café com Empreendedoras

Inscrições: Até um dia antes do evento, pelos sites: Sergipe, Anápolis (GO), São Paulo, Florianópolis

Custo: O evento Anápolis é gratuito. Os demais têm custo entre R$ 21 e R$ 50.

Data da atividade: Sergipe: 5/12; Anápolis (GO): 7/12; São Paulo: 8/12; Florianópolis: 8/12

Onde: Sergipe: Auditório Sebrae Sergipe – Av. Pres. Tancredo Neves, 5500 | Anápolis (GO): Espaço de Festas Vila Park – Av. Senador José Lourenço Dias n° 295 Setor Central, Anápolis | São Paulo: Sebrae – SP – Rua Vergueiro – 1117 – Liberdade| Florianópolis: Sebrae SC-401 – Rodovia José Carlos Daux – Rod. SC-401, Km 01 L

A Rede Mulher Empreendedora promove neste mês quatro versões do Café com Empreendedoras, em cidades diferentes. Os eventos são uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar o networking, divulgar a empresa e ter contato com conteúdo sobre empreendedorismo e histórias inspiradoras.

12 – P.I.M.P – Pensa, Inspira, Move, Pira

Inscrições: Até dia 10/12, pelo site

Custo: R$ 50

Data da atividade: 11/12

Onde: LAJE – Av. Paulista, 1374 – Bela Vista/SP

Promovido pela LAJE, o evento será uma palestra com o empreendedor Facundo Guerra, fundador de diversos negócios em São Paulo e que vai compartilhar sua trajetória, seus aprendizados, seus erros e suas dicas para empreender no cenário atual.

13 – Curso Inbound Marketing

Inscrições: Até o dia 4/12, pelo site

Custo: R$ 1.200

Data da atividade: De 5 a 14 de dezembro, terças e quintas, das 19h às 22h

Onde: LAJE – Praça Santos Dumont, 80 – casa. Gávea/RJ

Promovido pela LAJE, o curso vai ensinar como funciona o Inbound Marketing, modalidade que envolve produção de conteúdo para atrair clientes para o seu negócio.

14 – Tank Talks

Inscrições: Até 7/21, pelo site

Custo: R$ 50

Data da atividade: 11/12

Onde: LAJE – Praça Santos Dumont, 80 – casa. Gávea/RJ

O evento vai contar com seis convidados que compartilharão seus erros com o público, no intuito de disseminar a ideia de que é errando que se aprende.