São Paulo – A melhor maneira de aprender mais sobre startups é criando a sua própria. Porém, isso não significa que os futuros inovadores devam dar um tiro no escuro: é possível aprender mais sobre o universo dos negócios inovadores com base na experiência de quem já obteve sucesso com um deles.

Por isso, EXAME compilou algumas obras que falam sobre o cenário de startups, as características dos inovadores e a gestão de empreendimentos disruptivos. Os livros vão de clássicos do mundo do empreendedorismo até obras nacionais recentes.

Confira, a seguir, 12 livros imperdíveis para quem sonha ter a própria startup:

1 – 10 Mil Startups

–

10 Mil Startups é um guia prático para começar e crescer um novo negócio baseado em tecnologia no Brasil. Seu autor, Felipe Matos, empreende desde os 14 anos de idade é fundador da aceleradora Startup Farm. Ao longo de sua carreira, apoiou mais de 10 mil negócios inovadores e escaláveis.

A obra aborda desde a fase de validação da ideia até o momento de crescimento acelerado, passando pela montagem da equipe, acordos societários, definição de modelo de negócios, captação de investimentos de risco, gestão financeira e acompanhamento de métricas de desempenho. O livro reúne desde teorias até conselhos práticos para os futuros e atuais empreendedores.

10 Mil Startups

Autor: Felipe Matos

Editora: Mariposa

2 – Criatividade S/A

–

Qual a fórmula do sucesso por trás de filmes adorados por multidões como Toy Story, Monstros S.A. ou Procurando Nemo? Ed Catmull conta a trajetória de sucesso do mais importante e lucrativo estúdio de animação da atualidade, a Pixar, que ele ajudou a fundar ao lado de Steve Jobs e John Lasseter em 1986.

Criatividade S/A mostra como se constrói uma cultura da criatividade. O ingrediente essencial para uma história bem-sucedida é um ambiente empresarial que estimula a ousadia e renega a convenção.

Criatividade S/A

Autor: Ed Catmull

Editora: Rocco

3 – De Zero A Um: O que Aprender Sobre Empreendedorismo com o Vale do Silício

–

Peter Thiel, cofundador do PayPal e investidor em nnegócios como o Facebook, o próximo Bill Gates não criará um sistema operacional. O próximo Larry Page ou Sergey Brin não desenvolverá um mecanismo de busca. E o próximo Mark Zuckerberg não criará uma rede social. Se você está copiando essas pessoas, não está aprendendo com elas.

Thiel traz uma ideia revolucionária: o progresso vem do monopólio, não da competição. Se você faz o que nunca foi feito e consegue fazer melhor do que qualquer um, tem um monopólio — e qualquer negócio só é bem-sucedido na medida em que é um monopólio. Quanto mais você compete, mais se torna parecido com todo o resto.

O autor revela como construir empresas que criem coisas novas; apresenta uma visão otimista do futuro do progresso e uma maneira original de pensar sobre inovação: e ensina a fazer perguntas que levem a encontrar valor em lugares inesperados.

De Zero A Um – o Que Aprender Sobre Empreendedorismo Com o Vale do Silício

Autor: Peter Thiel

Editora: Objetiva

4 – Elon Musk

–

Elon Musk – Como o Ceo Bilionário da Spacex e da Tesla Está Moldando Nosso Futuro é um livro sobre o empreendedor por trás dos cobiçados esportivos elétricos da Tesla Motors, dos painéis e baterias de energia solar popularizados pela SolarCity e dos foguetes espaciais da SpaceX, construídos do zero com recursos privados e muito mais baratos que qualquer versão já lançada pelas agências governamentais.

O jornalista de tecnologia Ashlee Vance apresenta um olhar inédito sobre “a vida e as realizações inacreditáveis do homem mais audacioso do Vale do Silício”. Musk se destaca como o único empresário com dinamismo e visão suficientes para comandar — e revolucionar — três indústrias ao mesmo tempo.

Elon Musk – Como o CEO Bilionário da SpaceX e da Tesla Está Moldando Nosso Futuro

Autor: Ashlee Vance

Editora: Intrínseca

5 – Gestão do Amanhã

–

A proposta do livro Gestão do Amanhã é mostrar tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial.

Organizações seculares perdem relevância e são subjugadas à segunda divisão do mundo empresarial, tornando seus negócios obsoletos e ultrapassados. Qual será o futuro do trabalho com a automatização crescente? Os robôs irão substituir o trabalho humano? Qual é o limite da tecnologia e como ela impactará a sociedade?

A obra é de José Salibi Neto, cofundador da empresa de educação executiva HSM, e Sandro Magaldi, cofundador do site meuSucesso.com.

Gestão do Amanhã

Autores: José Salibi Neto e Sandro Magaldi

Editora: Gente

6 – Inovação Em Modelos de Negócios: Business Model Generation

–

Modelos de negócios provocadores são emblemáticos em nossa geração. Ainda assim, continuam pouco compreendidos, ao mesmo tempo em que transformam a paisagem competitiva nas indústrias.

O livro Business Model Generation oferece ferramentas poderosas, simples e testadas para compreender, projetar, retrabalhar e implementar modelos de negócio. É um livro fundamental para os empreendedores que buscam um modelo para desenvolver seus planos de negócios.

Inovação Em Modelos de Negócios – Business Model Generation

Autores: Alexander Osterwalder e Yves Pigneur

Editora: Alta Books

7 – O Poder do Hábito: Por Que Fazemos o Que Fazemos na Vida e Nos Negócios

–

Além de mostrar como os hábitos funcionam, o autor Charles Duhigg explica como eles podem ser transformados. “O Poder do Hábito” mostra que é possível ter resultados positivos na sua produtividade, na estabilidade financeira e até mesmo na sua felicidade com a mudança dos vícios.

O leitor descobrirá como hábitos corretos foram importantes para garantir o sucesso do diretor executivo da Starbucks, Howard Schultz; de um dos maiores nomes da luta por direitos civis, Martin Luther King Jr., e até do nadador Michael Phelps, que já conquistou mais de 20 medalhas olímpicas de ouro.

O Poder do Hábito – Por Que Fazemos o Que Fazemos na Vida e Nos Negócios

Autor: Charles Duhigg

Editora: Objetiva

8 – Os Inovadores

–

Quais foram os talentos que permitiram que certos inventores e empreendedores transformassem suas ideias visionárias em realidade? O que os levou a seus saltos criativos? Por que alguns conseguiram transpor obstáculos e outros não?

Em um abrangente panorama histórico, Walter Isaacson conecta as personalidades fascinantes que estão por trás da nossa revolução digital.

A grande revelação de Os Inovadores é que u computador e a internet foram invenções coletivas, resultado da colaboração de centenas de pessoas ao longo de décadas. Cada inovador contribuiu com uma peça nesse enorme quebra-cabeça e cada invenção inspirou as gerações seguintes a levar adiante o projeto de um mundo conectado através de máquinas inteligentes e surpreendentes.

Isaacson mostra em que medida foi a colaboração entre equipes, mais que o gênio individual, que impulsionou a maior revolução tecnológica da história da humanidade.

Os Inovadores

Autor: Walter Isaacson

Editora: Companhia das Letras

9 – O Lado Difícil das Situações Difíceis

–

Ben Horowitz, cofundador da Andreessen Horowitz e um empreendedor experiente do Vale do Silício, conta a história de como ele mesmo fundou, dirigiu, vendeu, comprou, geriu e investiu em empresas de tecnologia.

Em “O Lado Difícil das Situações Difíceis”, oferece conselhos de sabedoria práticos para ajudar os empreendedores a resolverem os problemas mais difíceis – aqueles de que as faculdades de administração não tratam. Horowitz fala a verdade sobre os assuntos mais espinhosos, desde como demitir um amigo até saber o melhor momento para vender a empresa.

O Lado Difícil das Situações Difíceis

Autor: Ben Horowitz

Editora: Martins Fontes

10 – Originais: Como os Inconformistas Mudam o Mundo

–

Adam Grant, um reconhecido estudioso na área de recursos humanos, possui como clientes as gigantes Amazon e Apple.

Em Originais, o especialista tira o mistério de muitas das crenças que existem em torno de mentes criativas e mostra que qualquer pessoa pode aprimorar sua criatividade, tornar-se capaz de identificar e defender ideias verdadeiramente originais, combater o conformismo e romper com tradições obsoletas.

As pessoas criativas também se sentem inseguras, ficam com medo e hesitam. A diferença é que elas acreditam que pior que tentar e falhar é nem tentar.

Originais: Como os Inconformistas Mudam o Mundo

Autor: Adam Grant

Editora: Sextante

11 – Pense Simples

–

Você só precisa dar um passo para ter um negócio ágil e inovador. É o que defende Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech, expoente da distribuição de vídeo online no Brasil. Caetano começou a empreender aos 19 anos de idade e já falou para empresas como Estácio, IBM, Lojas Renner, Microsoft, Philips e Oracle.

Algumas lições contidas na obra são “como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso”; “o que compõe o DNA inovador”; “qual é a lógica da simplicidade para estimular a inovação”, “a importância de ser ágil e leve se manter com alto potencial inovador”; e “não acredite no ‘sempre foi assim’.”

Pense Simples

Autor: Gustavo Caetano

Editora: Gente

12 – A Startup Enxuta

–

Eric Ries criou uma abordagem revolucionaria de administração que tranformou a maneira pela qual os novos produtos são criados, desenvolvidos e lançados: o conceito lean startup, ou “startup enxuta”.

A obra ensina empreendedores, administradores e líderes empresariais a serem mais bem sucedidos na condução de seus negócios sem, contudo, desperdiçar tempo e recursos. Ries descreve o plano para que cada um possa executar os princípios fundamentais da startup enxuta em qualquer projeto.

A Startup Enxuta

Autor: Eric Ries

Editora: LeYa