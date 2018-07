12 franquias para ter um negócio pelo computador, a partir de R$ 1 mil

São Paulo – O expediente das 9h às 18h, batendo ponto no local do trabalho, já está com os dias contados – e, para quem é dono da sua própria empresa, mais urgente ainda é essa mudança.

O avanço da tecnologia faz com que cada vez mais surjam negócios que permitem que o trabalho seja feito do computador e de casa, o que enxuga os custos iniciais da empresa, proporciona mais flexibilidade para o empreendedor e garante que o cliente não espere ser atendido apenas nos horários usuais.

As redes de franquia não são uma exceção a esse movimento. EXAME selecionou algumas franqueadoras com formatos para abrir um negócio próprio da própria residência ou de qualquer lugar do mundo, sendo necessário apenas um PC com acesso à internet.

Vale aprender antes a fugir das armadilhas de um empreendimento home office e ver se você possui o que é necessário para tal empreitada dar lucro. Além de, é claro, verificar a reputação da franqueado e conversar com quem já abriu uma unidade da empresa.

Gostou da ideia? Confira, a seguir, 12 franquias para ter o próprio negócio pelo computador (e de casa):

1 — R$ 1 mil: Cosmetic Green

A Cosmetic Green, rede de franquias de cosméticos multimarcas naturais, foi fundada em 2012. Hoje, possui 300 unidades em operação. No modelo digital, o franqueado recebe os produtos da própria fabricante e cuida de sua própria loja virtual, sendo que 20% do valor das vendas fica com o franqueado. O faturamento médio mensal vai de 10 a 30 mil reais.

Investimento inicial: 1 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

2 — R$ 5 mil: Web4 Comunicação

A Web4 Comunicação, rede de serviços digitais, foi fundada em 2009 e começou a franquear cinco anos depois. Hoje, possui 28 unidades em operação. O faturamento médio mensal vai de 5,4 mil a 30 mil reais, com lucro líquido de 2,7 mil a 15 mil reais.

Investimento inicial: 5 mil a 15 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3 — R$ 8 mil: PremiaPão

A rede de publicidade em sacos de pão Premia Pão trabalha apenas com o modelo home office. Fundada em 2015, a marca já possui 262 franqueados. A lucratividade média mensal vai de 5 a 7 mil reais

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 4 meses

4 — R$ 10 mil: Travelmate

A Travelmate, franquia de intercâmbio e turismo, começou a operar em 2002 e entrou para o franchising em 2008. A rede possui 60 unidades em operação e espera abrir mais 10 até o final do ano. Uma unidade franqueada da marca, que pode operar em home office, fatura 30 mil reais mensais, com taxa de lucratividade média de 12%.

Investimento inicial: 10 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

5 — R$ 13,2 mil: Especialista do Lar

A rede de manutenção, reparo e construção para empresas e residências Especialista do Lar foi criada em 2015 e entrou para o franchising em 2016. A marca possui cinco unidades em operação. Uma loja da marca que opera no modelo home office tem faturamento médio mensal de 20 mil reais, com lucratividade média de 30% a 40% sobre o valor.

Investimento inicial: 13,2 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

6 — R$ 14 mil: 10 Saúde

A Rede 10 Saúde foi criada no ano passado e possui quatro unidades franqueadas, além da unidade própria. Na microfranquia home office, o franqueado busca em seu território profissionais de saúde para se associarem à plataforma e se conectarem a pacientes. A microfranquia tem um faturamento médio mensal de 15 mil reais e uma taxa de lucratividade média de 50% sobre o valor.

Investimento inicial: 14 mil reais

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

7 — R$ 14 mil: IEV

O Instituto de Especialização em Vendas (IEV) foi fundado em 2014 e aderiu ao franchising faz um ano. Atualmente, a rede de comercialização de treinamentos corporativos possui 32 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma franquia é de 50 mil reais, com lucro médio mensal de 15%.

Investimento inicial: 14 mil reais

Prazo de retorno: 4 meses

8 — R$ 20 mil: Jan-Pro

A Jan-Pro, rede de limpeza comercial, foi fundada nos Estados Unidos em 1991. O negócio chegou ao Brasil em 2011 e já possui 230 unidades em operação por aqui. O faturamento médio mensal de uma unidade, que pode ser administrada por esquema home office, parte de 25 mil reais. O lucro médio mensal vai de 15% a 30% sobre o faturamento.



Investimento inicial: 20 mil reais

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

9 — R$ 23,9 mil: Banneg

O Banneg – Banco de Negócios foi fundado em 2008 e entrou para o franchising em 2017. A marca de consórcios, empréstimos, financiamentos e outros serviços financeiros atua com modelos de loja física e home office, com 80 franqueados. O faturamento médio mensal gira em torno de 300 mil reais, com lucro líquido de 10 mil reais

Investimento inicial: 23,9 mil reais

Prazo de retorno: 4 a 10 meses

10 — R$ 30 mil: Tutores

A Tutores, rede de reforço educacional multidisciplinar, foi fundada em 2009. Hoje, o negócio possui 102 unidades franqueadas. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 25,2 mil reais, com lucratividade de 40% sobre o faturamento. É possível trabalhar de casa, usando o computador para mandar orçamentos e prospectar alunos.

Investimento inicial: 30 mil reais (cidades com mais de 250 mil habitantes)

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

11 — R$ 47 mil: Delivery Much

A franquia de entregas online Delivery Much funciona exclusivamente no modelo home office, pelo celular ou computador. O negócio, fundado em 2011, começou a franquear quatro anos depois. Hoje possui 165 unidades em operação, com faturamento médio mensal de 150 mil reais por unidade, com taxa de lucratividade média de 45% sobre os ganhos.

Investimento inicial: 47 mil a 90 mil reais (cidades entre 250 mil e 500 mil habitantes)

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

12 — R$ 50 mil: Limpidus

A rede de limpeza comercial Limpidus foi fundada em 1980 e entrou para o franchising dez anos depois. Hoje, possui 156 unidades em operação. O faturamento médio mensal de uma unidade é de 170 mil reais, com média de lucratividade de 15% sobre os ganhos. É possível administrar os pedidos de limpeza de casa, pelo computador.

Investimento inicial: 50 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 24 meses