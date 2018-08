12 franquias para quem quer ter um negócio nos finais de semana

São Paulo – Quando se fala em franquias, muitos as associam a um negócio que exige dedicação integral. O pensamento é verdadeiro, para a maioria das redes. Porém, muitas franqueadoras passaram a olhar para aqueles que já possuem um emprego, mas gostariam de complementar a renda nas horas vagas.

EXAME elencou algumas opções de franquias que permitem o trabalho apenas nos finais de semana. Esses negócios costumam ser mais enxutos, com menores investimentos iniciais e retornos mais rápidos. Por outro lado, obviamente, o faturamento não costuma ser o mesmo de um negócio de maior porte.

Lembrando que franquias mais baratas não excluem a obrigação do futuro franqueado de pesquisar o mercado, analisar bem o histórico da franqueadora e conversar com outros empreendedores antes de investir.

Ficou interessado? Confira, a seguir, opções de franquias para quem quer ter um negócio nos finais de semana:

1 — R$ 3 mil: Chocolateria Brasileira

–

A Chocolateria Brasileira, rede de franquias de chocolates finos, possui um modelo que permite o trabalho de fim de semana: o home based, chamado Chocobag. Fundada em 2015, a marca entrou para o franchising dois anos depois. Hoje, possui 19 franquias em operação. O faturamento médio mensal é de 5 mil reais, com margem de lucro de 20%.

Investimento inicial: 3 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

2 — R$ 3,3 mil: Ahoba Viagens

–

A Ahoba Viagens é uma rede de franquias de agências online de turismo, na qual o franqueado faz o turno que desejar, de casa. O negócio foi fundado em 2014 e conta com 200 unidades franqueadas. O faturamento médio mensal é de 30 mil reais, com lucro médio mensal de 2 mil reais.

Investimento inicial: 30 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

3 — R$ 7,9 mil: Acqio

–

A Acqio, rede de franquias de maquininhas para pagamentos eletrônicos, foi fundada em 2015. Hoje, possui 755 unidades em operação. Um franqueado da marca tem um faturamento médio mensal de 4,5 mil reais, com lucro médio de 2,8 mil reais. A rede permite o trabalho apenas de fins de semana.

Investimento inicial: 7,9 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 14 meses

4 — R$ 15 mil: Limpeza com Zelo

–

A Limpeza com Zelo, franqueadora de limpeza de condomínios, foi fundada em 2002. A marca possui 15 unidades operando, cada uma com faturamento de 7 mil reais, com lucro médio mensal de 4 mil reais.

Investimento inicial: 15 mil reais

Prazo de retorno: 6 meses

5 — R$ 12 mil: Mr. Fit

–

A Mr. Fit, rede de microfranquias de alimentos saudáveis congelados, foi fundada em 2014 e entrou para o franchising no ano seguinte. Ao todo, possui 98 microfranquias em funcionamento. O franqueado pode atuar nos fins de semana, vendendo os congelados da marca. O faturamento médio mensal vai de 4 a 20 mil reais, com taxa de lucratividade média de 30%.

Investimento inicial: 12 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

6 — R$ 9 mil: Nutri Shop

–

A Nutri Shop, rede de franquias de venda de suplementos online, foi criada em 2016 e começou a franquear no ano seguinte. Hoje, possui 350 unidades em operação. O faturamento médio mensal é de 8 mil reais, com lucratividade de 20%.

Investimento inicial: 9 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

7 — R$ 10,5 mil: Gigatron

–

A Gigatron, fundada em 1998, é uma rede que comercializa softwares. Franqueando desde 2012, a marca possui 67 unidades em operação. O faturamento médio mensal é de 5 mil reais, com lucro de 3,5 mil reais.

Investimento inicial: 10,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

8 — R$ 18,7 mil: Mr. Kids

–

A Mr. Kids, rede de franquias de vending machines com brinquedos e doces, foi fundada em 2012 e começou a franquear no mesmo ano. A marca possui sete mil máquinas franqueadas. Cada uma apresenta um faturamento médio mensal que pode ir de 1,8 a 30 mil reais, com lucro médio mensal de 35 a 40% sobre o valor.

Investimento inicial: 18,7 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

9 — R$ 30 mil: Mapa da Mina

–

A rede de franquia Mapa da Mina, que comercializa semijoias, surgiu em 1995 e entrou para o franchising em 2015. Atualmente, possui 24 unidades. O faturamento médio mensal é de 1,5 mil reais por torre, com taxa de lucratividade média de 20 a 30%.

Investimento inicial: 30 mil reais (5 torres)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

10 — R$ 30 mil: Touareg

–

A Touareg Seguros é uma microfranquia que permite o trabalho home office e nos finais de semana. O negócio foi criado em 2011 e começou a franquear em 2016. Hoje, possui 17 unidades. O faturamento médio mensal é de 40 mil reais, com lucratividade média de 6 mil reais.

Investimento inicial: 30 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

11 — R$ 44,9 mil: Nutrimais

–

A Nutrimais é uma rede de franquias de alimentos para animais rurais, das aves aos bovinos. A marca foi fundada em 2012 e entrou para o franchising em 2017. Hoje, conta com 180 franqueados. O faturamento médio mensal é de 40 mil reais, com taxa de lucratividade média de 30%.

Investimento inicial: 44,9 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

12 — R$ 50 mil: Tributarie

–

A Tributarie é especializada em serviços de consultoria fiscal e tributária para empresas. Fundada em 2003, a marca começou a franquear em 2015. Hoje, possui 88 franquias. O faturamento médio mensal de uma unidade vai de 25 a 45 mil reais e a taxa de lucratividade média fica entre 40 e 50%.

Investimento inicial: 50 mil reais

Prazo de retorno: 3 a 4 meses