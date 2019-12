12 eventos para empreendedores que acontecem em dezembro

São Paulo – A chave para lançar um empreendimento de sucesso é conhecimento. Abrir e tocar um negócio pode ser muito desafiador, mas, por sorte, há dezenas de especialistas dispostos a compartilhar o que sabem.

Por isso, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições em dezembro.

Há cursos, congressos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem neste mês:

1- Ramp Up Tour

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: 700 reais

Data da atividade: 10 de dezembro

Onde: São Paulo – Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina

O Ramp Up Tour é um encontro que visa educar, trazer benchmarking e conscientizar o mercado sobre a eficiência de novos métodos de vendas para o mercado B2B. Também pretende encorajar os empreendedores a promoverem a revolução digital em seus departamentos comerciais. O evento é organizado pela Ramper, plataforma de prospecção digital para empresas B2B.

2- CMO do Futuro

Inscrições: pelo site

Custo: 3.600 reais

Data da atividade: 7 e 8 de dezembro

Onde: São Paulo, Be Academy – Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, 15º andar – Itaim Bibi

Tahiana D’Egmont, CMO (Chief Marketing Officer) e sócia da MaxMilhas, plataforma inovadora que vende passagens aéreas mais baratas, dará o curso “CMO do Futuro — Gestão Estratégica de Marketing Digital para Organizações que buscam Resultados Exponenciais”, promovido pela Be Academy. A proposta da imersão é apresentar de forma prática a Gestão Estratégica de Marketing Digital para profissionais de organizações que buscam resultados exponenciais para suas empresas.

3- Workshop – Liderança Feminina – Autoconfiança para conquistar o mundo

Inscrições: pelo site

Custo: 40 reais

Data da atividade: 04 de dezembro, das 18h às 21h

Onde: São Paulo, Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia

A ELAS, primeira escola brasileira de liderança feminina promove junto com o CUBO o workshop “Liderança feminina: como trabalhar a sua autoconfiança e conquistar o mundo”, que tem como objetivo preparar as mulheres para se posicionarem com muito mais segurança em diversas situações que enfrentam, seja na vida profissional ou pessoal. Nesse workshop, as cofundadoras da escola, Carine Roos e Amanda Gomes, irão trabalhar a autoconfiança, um dos pilares para o desenvolvimento e sucesso profissional.

4- Demo Day B2Mamy Pulse

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 06 de dezembro, das 14h às 18h

Onde: São Paulo, Google for Startups – Rua Coronel Oscar Porto, 70 – Paraíso

As integrantes da sexta turma do programa de aceleração da B2Mamy irão apresentar a conclusão do processo. Depois de passarem quatro meses com a aceleradora, as empresas irão compartilhar a experiência vivida e apresentar os resultados financeiros e operacionais dessa jornada em um evento aberto ao público no Google For Startups.

5- Maternidade e Carreira: Empreendedorismo | Inovação | Tecnologia

Inscrições: pelo site

Custo: 128 reais

Data da atividade: 10 de dezembro, das 18h às 22h

Onde: Porto Alegre – Tecnopuc, Av. Ipiranga, 6681 – Partenon

Dani Junco, fundadora da aceleradora B2Mamy, que que prepara e conecta mães ao mercado de inovação, tecnologia e empreendedorismo através de capacitação, se uniu à Ana Homem, fundadora e CEO da Workamamy, uma plataforma colaborativa que auxilia mulheres a voltar ao mercado de trabalho através da educação online, para a primeira palestra “Carreira e Maternidade” em Porto Alegre.

6- Meetup: Tô na Rede e Agora?

Inscrições: pelo site

Custo: 50 reais

Data da atividade: 13 de dezembro, das 9h às 12h30

Onde: São Paulo – Casa B2Mamy, R. Mateus Grou, 576 – Pinheiros

Nessa oficina, conduzida por Vanessa Teodoro, jornalista criadora da Rede Mater, agência que desenvolve projetos de marketing de conteúdo e realiza treinamentos de redes sociais para mulheres empreendedoras, os participantes entenderão como fazer um planejamento de conteúdo para conseguir divulgar informações relacionadas ao seu negócio, marca ou serviço nas redes sociais.

7 – Overdrives – programa de aceleração

Inscrições: até o final do mês, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 2020

Onde: Recife

A aceleradora recifense Overdrives está com inscrições abertas para novo programa de aceleração. Startups de todo o país podem se inscrever gratuitamente pelo site neste mês de dezembro. As escolhidas podem receber um aporte financeiro de até 100 mil reais. Com entradas semestrais, a aceleradora busca trazer negócios de todas as regiões do país para uma imersão intensa de 6 meses.

8 – Liderança na Contemporaneidade: Desafios do Líder Autêntico

Inscrições: até o dia do evento, pelo site

Custo: 130 reais

Data da atividade: 02 de dezembro, das 19h30 às 21h30

Onde: Rio de Janeiro, CASA DO SABER RIO – Shopping Leblon – 1º Piso. Av. Afrânio de Melo Franco 290 lj. 101

Liderar pessoas, equipes e organizações é fundamental para a ascensão profissional. Indivíduos com essa competência se posicionam melhor hierarquicamente e conseguem maior remuneração. A liderança pode ser entendida como um processo de influência sobre indivíduos paro o alcance de determinados propósitos. Por isso, neste encontro na Casa do Saber serão discutidas questões como as diferenças entre poder e liderança; como se dá o aumento do poder; o principal papel do líder e comportamento antiético de líderes de sucesso.

9- Pare de ganhar mal: como aumentar seu salário e sua qualidade de vida?

Inscrições: até o dia do evento, pelo site

Custo: 130 reais

Data da atividade: 04 de dezembro, das 19h30 às 21h

Onde: Rio de Janeiro, CASA DO SABER RIO – Shopping Leblon – 1º Piso. Av. Afrânio de Melo Franco 290 lj. 101

Apesar do grande número de profissionais insatisfeitos com seus ganhos, poucos efetivamente tomam a iniciativa de negociar o salário. Sempre há o medo de perder o emprego, de ser considerado ganancioso, de prejudicar o relacionamento com o chefe. Além disso, muitos não sabem por onde começar, provocando inércia e frustração.

Nesta palestra, será apresentado tudo o que você precisa saber para dar esse grande passo na sua carreira e, assim, melhorar sua saúde financeira e sua qualidade de vida.

10 – As crianças de hoje, os empreendedores de amanhã

Inscrições: pelo site

Custo: a partir de 190 reais

Data da atividade: 11 de dezembro, das 13h às 17h

Onde: São Paulo – Unibes Cultural, Rua Oscar Freire, 2500, Pinheiros

A empresa de cibersegurança Ibliss Digital Security proporcionará para crianças de 07 a 14 anos e seus responsáveis atividades de empreendedorismo que despertem novos skills do futuro desde pequenos. Essa experiência vai inserí-los no ecossistema de inovação, trazendo para perto uma metodologia lúdica e divertida que incentiva a criatividade, despertando o estilo de vida empreendedor e as habilidades do futuro.

11- Avaliando a conduta empreendedora

Inscrições: até 17 de dezembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 de dezembro, às 19h

Onde: São Paulo, Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana

Luiz Trivelatto, estrategista de mercado especialista em Mindset Empreendedor e professor dos cursos de MBA da ESPM, FGV, FAAP, HSM e BI International, irá abordar no evento pontos como: a origem dos empreendedores; o estilo comportamental de empreendedores famosos; como usar o mindset empreendedor a seu favor; como avaliar suas capacidades de empreender.

12 – Corporate Pitch – Innoscience Connection Report

Inscrições: pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 10 de dezembro

Onde: São Paulo, Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia

Empreendedores e executivos de dez grandes empresas participam do Corporate Pitch, iniciativa gratuita que se volta para a apresentação de cases de programas de conexão entre corporações e startups. Organizado pela Innoscience, consultoria em gestão da inovação, o evento dará espaço para que os profissionais relatem suas experiências, falem dos desafios enfrentados ao longo do processo e destaquem os ganhos e parcerias proporcionados por essa aproximação. Trata-se de uma oportunidade para aqueles que querem conhecer mais sobre inovação aberta, desejam adotá-la em suas companhias, mas não sabem exatamente por onde começar.