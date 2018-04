12 atividades para empreendedores que acontecem em abril

São Paulo – Um dos melhores caminhos para a inovação no mundo dos negócios é buscar conhecimentos. Por isso, o Site EXAME separou algumas atividades que todo empreendedor deve marcar na sua agenda de abril.

Neste mês acontece a Feira do Empreendedor do Sebrae, com diversas atividades sobre negócios e empreendedorismo. Além disso, há cursos, encontros e workshops.

Veja, a seguir, atividades para empreendedores que acontecem (ou possuem inscrições) neste mês:

1 – Feira do Empreendedor do Sebrae – SP

Inscrições: Pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: De 7 a 10 de abril

Onde: Parque Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – São Paulo

Realizada anualmente pelo Sebrae, a Feira do Empreendedor terá 425 expositores e 44 horas de programação com palestras e workshops. O evento é uma oportunidade empreendedores de fazer contatos, fechar negócios e obter informações.

2 – Empreendedorismo na Prática

Inscrições: Inscrições abertas até 06/04 ou até esgotarem as vagas. Inscreva-se pelo site

Custo: R$ 60 (segundo lote)

Data da atividade: 9/04, 18h às 22h.

Onde: Cubo Itaú – Rua Casa do Ato, 919 – São Paulo.

Voltado para aqueles que desejam criar sua própria empresa, o curso abordará temas como os primeiros passos para montar uma startup, identificação de problemas, elaboração de pitch para investidores e desenvolvimento de um plano de negócios.

3 – Growth Summit BR

Inscrições: Inscrições pelo site até acabarem os ingressos.

Custo: R$ 199

Data da atividade: 10 de abril

Onde: Unibes Cultural – São Paulo

Promovido pela ACE e pela Bossa Nova Investimentos, o evento vai discutir o futuro da inovação de alto impacto no Brasil. Dentre os participantes confirmados estão André Siqueira, da Resultados Digitais, Camila Farani, do Shark Tank Brasil, e Peter Seiffert, da Embraer.

4 – II Encontro Internacional da Felicidade e Bem Estar, tendo como tema as Cidades Felizes.

Inscrições: Até 11 de abril ou enquanto tiverem vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site

Custo: R$ 297,00

Data da atividade: De 11 a 13 de abril

Onde: Museu do Trabalhador da Indústria de Contagem – Contagem (MG)

Promovido pelo Instituto Movimento pela Felicidade, o encontro tem como público alvo os gestores de empresas privadas e públicas da região. O objetivo é discutir gestão de pessoas e liderança e sua relação com a qualidade de vida e a felicidade.

5 – Fintech day

Inscrições: Inscrições até acabarem as vagas, pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: 18/04

Onde: Auditório do Insper (Rua Quatá, 300, Vila Olímpia – São Paulo

Realizado no Insper, o evento vai discutir o cenário das fintechs no Brasil, abordando as mudanças de mercado, tendências e stakeholders importantes.

6 – Gerenciamento de Riscos para PMEs

Inscrições: até 18 de abril, pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: 18 de abril – às 15h

Onde: À distância (webinar)

Promovido pela Sage, esse webinar terá Valéria Toledo, especializada em Direito Empresarial , falando sobre os principais pontos de atenção que todo empresário e administrador deve focar, para tornar uma boa ideia em oportunidade, os principais eventos que podem abalar empresas e ferramentas que podem mitiga-los.

7 – Formação de Coaches Executivos e Empresariais São Paulo

Inscrições: As inscrições devem ser feitas pelo site, até a data do primeiro módulo.

Custo: Não informado. Para mais informações enviar e-mail para abracem@abracem.org.br

Data da atividade: O primeiro módulo ocorrerá em 20 e 21 de abril. O curso possui dez módulos no total, com datas marcadas até dezembro de 2018.

Onde: Rua Vicente Leporace, 42 – Campo Belo – São Paulo/SP

O curso de formação de coaches é promovido pela Abracem (Associação Brasileira de Coaching Executivo e Empresarial), e tem por objetivo formar interessados em atuar de orientação de profissionais e empresas. O curso tem duração de 160 horas, dividas em dez módulos.

8 – Workshop Desenvolvimento de Líderes Empreendedores

Inscrições: Inscrições abertas dia 19/04, às 17h, pelo site

Custo: R$ 35.

Data da atividade: Dia 20/04, das 9h às 17h.

Onde: Cubo Itaú – Rua Casa do Ato, 919 – São Paulo

Voltado para quem deseja se aprimorar como empreendedor, o curso abordará temas como inteligência emocional, desenvolvimento de competências e minset.

9 – Corrida de Unicórnios

Inscrições: Até 21 de abril, pelo site

Custo: Gratuito para startups

Data da atividade: De 21 de maio a 5 de setembro.

Onde: WeWork, Oasis Lab e FIAP – São Paulo

A Corrida é uma competição de startups, que vai eleger as empresas com maior potencial de transformar mercados tradicionais. Quem vencer a competição receberá mentorias e conexões com grandes empresas.

10 – Legal Connections

Inscrições: Até acabarem as vagas, pelo e-mail contato@juriscorrespondente.com.br

Custo: Gratuito

Data da atividade: 23/04

Onde: Órbi Conecta – avenida Presidente Antônio Carlos, 681 – Belo Horizonte (MG).

O evento visa promover a aproximação entre startups jurídicas, advogados, departamentos e escritórios de advocacia. Dentre os temas abordados estão automação e gestão de documentos; logística jurídica; jurimetria; gestão de escritórios e departamentos.

11 – 2ª edição do Algar Ventures Open

Inscrições: Até o dia 27 de abril no site

Custo: Gratuito

Data da atividade: O programa tem duração de 6 meses

Onde: As mentorias e os encontros acontecerão principalmente em São Paulo, Uberlândia, e pela internet.

A Algar Ventures selecionará 15 scale-ups )empresas que possuem alto ritmo de crescimento com base em um modelo de negócios escalável) para seu programa de aceleração, realizado em parceria com a Endeavor. O programa é focado em negócios dos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócio, energia, entretenimento e turismo.

12 – Plano de crescimento: como transformar negócios em sucesso

Inscrições: A partir de 4/4, pelo site

Custo: Gratuito

Data da atividade: A qualquer momento

Onde: Pela internet

O Itaú e a International Finance Corporation (IFC) desenvolveram um curso online de educação financeira para empreendedoras. Com duração total de duas horas e meia, o conteúdo aborda metodologias de avaliação da lucratividade de negócios, assim como estratégias e técnicas de crescimento e gestão financeira. O curso foi ao ar pela plataforma Eduk no dia 28 de março, e agora está disponível para quem quiser assistir.