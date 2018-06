São Paulo – Um nome une aqueles que vão ao cinema para verem o novo “Han Solo: A Star Wars Story” e aqueles que preferem reviver, com saudade, a trilogia inicial da série de galáxias distantes e disputas entre rebeldes e o império: George Lucas.

O criador de Star Wars foi lançado para Hollywood com o filme American Graffiti, de 1973. Também foi responsável pela franquia Indiana Jones. Mas só alcançou a popularidade mundial ao criar uma trilogia de ação/ficção científica cheia de tecnologia, traduzida em efeitos especiais, chamada Star Wars.

Em 2012, vendeu a Lucasfilm para a Disney, em uma transação de 4 bilhões de dólares (na cotação atual, 14,9 bilhões de reais). Hoje, sua fortuna é avaliada em 5,5 bilhões de dólares (20,5 bilhões de reais).

Mesmo estando fora da produção dos filmes mais recentes de Star Wars, os personagens que criou – como o próprio Han Solo – seguem como uma grande referência nas obras.

No meio dessa trajetória de sucesso aparentemente repentino, porém, há muito trabalho e muita paixão. George Lucas já fez uma série de comentários que podem inspirar empreendedores, ou qualquer um que queira alcançar seus sonhos.

Alguns foram elencados pelo site Entrepreneur e dizem respeito a temas caros aos criadores de startups – como domar medos, buscar seus próprios talentos, perseguir uma ideia e não desistir no meio do caminho.

Confira, a seguir, 10 frases inspiradoras de George Lucas para seguir suas paixões:

3 — Você tem que, simplesmente, colocar um pé na frente do outro e continuar. Coloque vendas e siga em frente.

4 — O segredo é não abandonar a esperança. Isso é muito difícil. Se você realmente está fazendo algo que vale a pena, acho que você será levado ao limite do desespero até encontrar a luz no fim do túnel.