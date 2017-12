10 franquias que permitem o test-drive antes de fechar negócio

São Paulo – Em tempos de recessão econômica e pouco capital guardado para investir em um negócio próprio, os empreendedores estão cautelosos na hora de fechar contratos. Percebendo o movimento, muitas franqueadoras oferecem uma nova garantia a seus futuros franqueados: o “test-drive” da franquia.

Por meio desse serviço, o futuro franqueado pode vivenciar um período como dono da unidade antes de assinar os papéis necessários. O empreendedor vivencia o dia a dia da operação da franquia e conhece os desafios do negócio – mesmo que seja por um curto período de tempo. Tal modelo foi inspirado no conhecido test-drive de automóveis nas concessionárias.

Dez franqueadoras explicaram ao site EXAME como funcionam seus períodos de testes, além de informações como investimento inicial e prazo de retorno do valor aportado para cada unidade franqueada. Todos os test-drives são gratuitos, mas o candidato deve bancar custos como deslocamento e alimentação.

Confira, a seguir, franquias que permitem o test-drive antes de fechar negócio:

1 – Atitude Point

Fundada em 2011, a Atitude Point é uma rede de franquias do ramo ótico. Atualmente, a rede possui 41 quiosques em operação.

O test-drive da marca dura de um a três dias. O candidato passa por diversos treinamentos na franqueadora e em pontos de vendas indicados pela equipe. Ele aprenderá sobre produtos da rede, sistemas de gestão, negociação com shoppings, controle financeiro e aproximação com os clientes no ponto de venda, por exemplo.

Investimento: 90 mil reais

Prazo de retorno: 18 meses

2 – Dídio Pizza

Na rede de pizzarias Dídio Pizza, que possui 26 lojas em operação atualmente, o test-drive dura um dia.

O empreendedor comanda uma pizzaria franqueada e conhece processos como caixa, limpeza, contagem de estoque, preparação de produtos e prospecção de clientes. Quem o ensina, da abertura da loja até seu fechamento, é o franqueado dono da unidade em que o teste é realizado.

Investimento inicial: 310 mil reais

Prazo de retorno: 27 meses

3 – Hospital do iPhone

A marca Hospital do iPhone, de assistência técnica a celulares da marca Apple, foi criada em 2014 e começou a franquear neste ano. O negócio possui duas unidades próprias e sete franqueadas.

O test-drive da franquia dura uma jornada comercial. O franqueado vive um dia de loja, observando a abordagem ao cliente, identificando os processos mais realizados e analisando o fluxo da unidade. Ao mesmo tempo, a franqueadora analisa o perfil do candidato.

Investimento inicial: 110 mil reais

Prazo de retorno: 9 meses

4 – Instituto Gastronômica das Américas

Na rede internacional de escolas de gastronomia e culinária, presente em sete países e com mais de 100 unidades em operação, o test-drive dura um dia.

O candidato a uma nova franquia passa um dia na operação, conversando com alunos, fornecedores e funcionários. O Instituto Gastronômico das Américas chegou ao país em 2008 e tem 33 unidades em território brasileiro.

Investimento inicial: 300 mil reais

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

5 – Maria Brasileira

A Maria Brasileira, rede de franquias de cuidados e limpeza, foi fundada em 2012 e possui 177 unidades franqueadas em operação.

No test-drive dura um dia, mas podem ser agendados novos períodos se o candidato assim o quiser. O futuro franqueado presencia a rotina operacional de um franqueado da Maria Brasileira: chega no horário de abertura, checa a presença dos funcionários, faz pesquisas de satisfação do dia anterior e tenta agendar novos atendimentos.

Investimento inicial: 50 mil reais

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

6 – Mordidela

A Mordidela, rede de alimentação especializada em aperitivos, foi fundada no ano passado e possui 132 unidades em funcionamento.

O test-drive da Mordidela dura aproximadamente dois dias. No primeiro dia, o interessado em investir na franquia aprende sobre o modelo de negócio. No segundo, o franqueado da unidade apresentará a rotina da loja, envolvendo sistemas de gestão, atendimento, controle da cozinha e comprovação da saída dos produtos e da movimentação dos clientes.

Investimento inicial: 64,5 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

7 – Ótris

A Ótris, rede de franquias de recuperação de créditos voltada para pequenas e médias empresas, foi fundada no ano de 2010 e entrou para o franchising neste ano. A empresa possui cinco unidades franqueadas.

O interessado na franquia é convidado a passar um dia na franqueadora e lá ele recebe um treinamento com duração de seis horas sobre o negócio oferecido pela Ótris. Nesse test-drive, o candidato também conhece a operação, caminha pelos corredores da sede, assiste pessoalmente a algumas negociações e tira dúvidas.

Nanofranquia

Investimento inicial: 8 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

8 – Super Estágios

A Super Estágios, franquias especializada nessa forma de vínculo empregatício, nasceu em 2009 e possui 14 unidades em operação ou com contrato já fechado.

O test-drive da Super Estágio possui dois dias de duração. Nele, o candidato vive uma amostra do dia a dia da unidade franqueada e conhece a operação do negócio de perto: contratação de estagiários, contato com empresas e métodos de prospecção, por exemplo.

Investimento inicial: 170 mil reais

Prazo de retorno: 19 meses

9 – Tributarie

A Tributarie é uma rede de franquias que presta serviços nas áreas tributária, financeira e de gestão fiscal. O negócio, criado em 2003, possui 42 unidades em operação e permite o trabalho home office.

O test-drive é feito em um modelo de “gerente de contas”: o futuro franqueado recebe o mesmo treinamento de vendas do franqueado, que pode ser presencial ou virtual, mas não possui vínculo com a franquia. Em troca da isenção de custos de treinamento, ele tem direito a apenas 20% sobre o valor total dos contratos fechados. É possível trabalhar de casa. Depois dessa experiência, o empreendedor pode decidir investir em uma franquia ou não.

Padrão

Investimento inicial: 40 mil reais

Prazo de retorno: 5 meses

10 – Vazoli

A Vazoli atua no segmento de serviços financeiros, créditos e financiamentos desde 2011 e possui 95 unidades em operação.

Na rede, o test-drive dura um dia. O candidato conhece todo o suporte da franqueadora e também a operação de uma unidade própria, adquirindo noções dos sistemas de gestão e da operação da franquia.

Investimento inicial: 60 mil reais

Prazo de retorno: 8 a 15 meses