10 ferramentas de marketing online para empreendedores

Crescer no mundo digital é um grande desafio. Para quem está começando, os recursos são escassos e, às vezes, não se pode contratar um departamento de marketing inteiro para dar conta de fazer a marca ter voz na internet.

Como achar seus clientes? O que falar com eles? Como gerar tráfego e aparecer nas buscas? Com algumas ferramentas – grátis ou baratas – é possível acertar o tom e alavancar as vendas do seu serviço ou produto. Selecionei 10 softwares que funcionam na nuvem (online), sem a necessidade de instalar no computador, para te ajudar neste serviço importante para projetar sua marca no futuro.

1. WIX – Site fácil

Sua marca está pronta, seu produto ou serviço é de primeira classe, mas você não tem um site para ser encontrado na internet – ou o seu é antigo, ultrapassado. O Wix é um serviço de criação de site, hospedagem e domínio. Oferece muitas categorias de templates e é possível editar ali mesmo, na plataforma. Veja também o Yola!

2. PowToon – Vídeos animados

Às vezes um vídeo com uma animação simples faz milagres para o entendimento do seu produto ou serviço. No PowToon você não precisa de muito talento pra se resolver sozinho. Teste também o Video Scribe.

3. Survey Monkey – Pesquisas

Nada melhor como ouvir seus cientes para oferecer um produto – ou serviço – cada vez melhor a eles. A versão gratuita do SurveyMonkey permite até 100 respostas por questionário. Se você precisar de mais, os planos começam em US$ 24 por mês. Para uso mais geral de formulários online, tente o Wufoo.

4. Quick Sprout – Análise de sites

Não sabe avaliar se seu site está se saindo bem em buscas ou se tem boa performance? O Quick Sprout faz isso para você, aponta erros, sugere correções e ainda compara com três concorrentes para você melhorar seu tráfego orgânico. Use também o MOZ Open site Explorer.

5. Mail Chimp – Envio de e-mails

Você construiu um bom mailing e gostaria de mandar novidades para esse pessoal, mas não sabe como fazer isso sem pagar uma empresa especializada em disparar e-mails marketing. O MailChimp dispara para até 2.000 emails e disponibiliza templates que te ajudam a construir uma newsletter profissional – incluindo testes A/B. Tente também o Mad Mimi.

6. SEM Rush – Análise de palavras chave

Descubra que palavras chave os seus concorrentes estão comprando e monte um plano de Adwords a prova de bala com o SEM Rush. O SpyFu é uma ótima alternativa

7. Resultados Digitais – Marketing digital

Plataforma brasileira completa que ajuda a criar tráfego para seu site, a entender seu público e a criar conteúdos de interesse para ele. Indicado para geração de leads e vendas. Uma alternativa ainda mais completa, e bem mais cara, é o HubSpot.

8. Fábrica de Aplicativos – Para fazer um app mobile

A Fábrica de Aplicativos é uma plataforma online brasileira que te ajuda a criar aplicativos simples (conteúdo, localização, preços, etc.) e você nem precisa entender de código e programação. Assim sua marca estará mais acessível aos clientes. Teste também o Mobile Roadie.

9. Zendesk – Atendimento ao cliente

Montar um sistema de atendimento ao cliente pode sair muito caro, por isso soluções como o Zendesk, uma plataforma de atendimento via múltiplos canais (chat online, e-mail e redes sociais), ajudam a manter um contato cuidadoso com quem faz sua empresa crescer. Tente também o Desk.

10. LaunchRock – Em breve!

Ainda nem começou, mas quer saber o interesse das pessoas pelo seu negócio ou por um conceito. Faça uma página rápida e simples com o Launch Rock e comece a capturar leads. Tem também o Launch Soon.

*Antonio Carlos Soares é co-fundador do Runrun.it e trabalha há mais de 20 anos na gestão de empresas de alto crescimento.