10 apps gratuitos e essenciais para todo empreendedor iniciante

São Paulo – Se você quer abrir um negócio próprio, provavelmente já conhecer o poder que as ferramentas online proporcionam: já deve ter pesquisado como abrir uma página empresarial no Facebook, como anunciar no Instagram, como impulsionar vendas pelo WhatsApp e como reforçar sua marca pelo LinkedIn.

Porém, o mundo das aplicações virtuais vai muito além das redes sociais. O site de EXAME selecionou alguns apps que podem ajudá-lo em atividades muito específicas da vida empreendedora, que você provavelmente enfrentará: agendar encontros de networking, construir um site otimizado para buscas e acompanhar obrigações fiscais e tributárias, para dar alguns exemplos. O melhor: nenhuma dessas ferramentas pesa no seu bolso.

Veja, a seguir, dez aplicativos totalmente gratuitos (ou com versões gratuitas) que são essenciais para todo empreendedor iniciante:

1 – Aussi

O Aussi é um aplicativo voltado para empreendedores iniciantes: por meio dele, donos de pequenos negócios se conectam de forma gratuita e podem solucionar dúvidas entre si.

É possível falar com quem entende de vendas, finanças, marketing, legalização, planejamento e sustentabilidade para empresas, por exemplo. Cada resposta pode receber avaliações de outros usuários. Por fim, há uma área exclusiva para conteúdos, com vídeos de empreendedores contando o segredo do seu sucesso.

O Aussi é gratuito e está disponível na versão para Android e para iOS.

2 – Coffee Match

O The Coffee Match é o aplicativo ideal para os empreendedores que têm dificuldade em combinar encontros de networking – seja para apresentar um novo projeto a investidores ou procurar novos funcionários, sócios e parceiros para sua empresa.

Mas claro que empreendedores iniciantes não possuem orçamento para alugar escritórios ou espaços de coworking. Por isso, as cafeterias são cada vez mais um ponto de encontro para futuros negócios inovadores. Ao sugerir conexões valiosas baseadas em habilidades afins, a plataforma incentiva o encontro real em cafeterias parceiras, que oferecem um café de cortesia.

O The Coffee Match está disponível para iOS.

3 – Evernote

O Evernote quer ser o aplicativo ideal para “gerenciar tudo na vida”: é possível escrever e armazenar notas de diversos assuntos, em formatos como texto, áudio e foto. É possível acessá-la em diversos dispositivos e compartilhar com quem desejar.

O Evernote possui os planos Basic (gratuito), Plus (40 reais por ano), Premium (80 reais por ano) e Business (24 reais por usuário e por mês). Há a versão para desktop, para Android e para iOS.

4 – Google meu Negócio

A área Google Meu Negócio foi criada em 2014, com o objetivo de oferecer recursos gratuitos e simples para empresas gerenciarem sua presença e suas relações por meio dos serviços do Google.

A novidade mais recente, por exemplo, é um recurso que cria o site da sua empresa em até dez minutos. Até o momento, mais de 150 mil sites brasileiros já usam a aplicação.

É possível acessar o Google Meu Negócio pelo desktop ou por aplicativos para Android e para iOS.

5 – Hi App

O Hi App é o aplicativo perfeito para os empreendedores que sempre se esquecem de levar cartões de visita (ou se preocupam com o meio ambiente): a ferramenta permite que você tenha seu primeiro cartão de visita 100% digital.

Por meio do Hi App, o empreendedor pode criar, editar e compartilhar seu cartão. Além disso, dá para criar pastas e separar os cartões de seus contatos por eventos, por exemplo.

O aplicativo possui uma versão gratuita e outra paga, voltada para empresas maiores. Nesta, o dono de negócio pode criar cartões e customizar para diversos funcionários, reduzindo o custo com reimpressões e ajudando a reduzir o desperdício de papel. Quando os membros acessam o app, já encontram seu cartão pronto.

O Hi App está disponível para Android e para iOS.

6 – Primer

Criado pelo Google, o Primer é um aplicativo gratuito com lições de negócios e marketing digital express.

A versão 3.0 do aplicativo traz 127 aulas em português (60 a mais que em 2016) distribuídas em quatro grandes temas: Negócios, Métricas, Marketing e Conteúdo. O material pode ser acessado offline, sem necessidade de gastar o plano de dados, e foi pensado para ser estudado de maneira prática e rápida (as aulas têm, em média, cinco minutos de duração).

O Primer pode ser acessado por Android e por iOS.

7 – Qipu

Lançado pelo Sebrae e pelo Buscapé, o Qipu é uma ferramenta que ajuda a controlar as obrigações das microempresas, mandando alertas sobre contribuições fiscais, sobre a arrecadação do microempreendedor ou sobre os benefícios a que ele tem direito.

O aplicativo, por exemplo, tem lembretes inteligentes para os que perdem a data de pagamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional); tem um sistema de controle financeiro, que vincula as receitas e gastos com a declaração anual; e permite registrar e emitir notas fiscais e recibos pelo celular.

O aplicativo é gratuito e está disponível para desktop, Android e iOS.

8 – Slack

O Slack é um aplicativo para trocar mensagens em grupo (pense em um WhatsApp mais profissional). Ele é cheio de ferramentas: é possível criar grupos públicos e privados; enviar arquivos de serviços como Google Drive e Dropbox; e realizar integrações com serviços como Twitter e Asana para agrupar notificações, por exemplo.

O Slack possui três planos: o gratuito, o Standard (6,67 dólares por usuário e por mês) e o Plus (12,50 dólares por usuário e por mês). Há a versão para desktop, Android, iOS e Windows Phone.

9 – Trello

O Trello é um visualizador de listas descolado. Por meio de cartões, é possível dividir áreas de um projeto e acompanhar o progresso de cada um dos setores, por exemplo.

A ideia é se livrar de post-its, planilhas e softwares complicados. A ferramenta se baseia em um método de produtividade chamado “kanban”, que utiliza cartões para indicar fluxos de produção.

Há tanto um plano gratuito quanto dois planos pagos: o Business Class (10 dólares por mês e por usuário) e o Enterprise (até 20,83 dólares por mês e por usuário). Ele possui aplicações para desktop, Android e iOS.

10 – Workplace

O Workplace é a plataforma do Facebook para empresas, com mais de 30 mil usuários no mundo todo. A ferramenta oferece diversos recursos para empresas serem mais conectadas e produtivas, sendo uma central de comando para o que acontece na sua empresa.

No último ano, por exemplo, foram criados mais de um milhão de grupos para ajudar as equipes a trabalhar melhor juntas. Outras funções da plataforma são chats e vídeos ao vivo.

A aplicação possui uma versão gratuita, chamada Standard, e uma versão paga com mais recursos.

O Workplace by Facebook está disponível para desktop, Android e iOS.