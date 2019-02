Zuckerberg pula para 5º lugar em ranking de riqueza

Mark Zuckerberg somou US$ 6,2 bilhões ao seu patrimônio líquido na quinta-feira, saltando duas posições e chegando ao quinto lugar no Bloomberg Billionaires Index, depois que o Facebook divulgou uma receita superior às estimativas de Wall Street, o que fez as ações da empresa subirem.

Zuckerberg, 34, cofundador do Facebook, passou o espanhol Amancio Ortega e o mexicano Carlos Slim, que agora estão em sexto e sétimo lugares, respectivamente, na lista das 500 pessoas mais ricas do mundo. As ações do Facebook, que tem sede em Menlo Park, na Califórnia, subiram 11 por cento, para US$ 166,69, registrando o maior ganho em um único dia dos últimos três anos e elevando a fortuna de Zuckerberg a US$ 65,6 bilhões.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, somou mais US$ 3,8 bilhões no mesmo dia e continua sendo a pessoa mais rica do planeta, com uma fortuna de US$ 142,1 bilhões, à frente do segundo colocado, Bill Gates, que tem US$ 95,8 bilhões. Bezos ultrapassou o cofundador da Microsoft e chegou ao primeiro lugar há 15 meses.

Apenas quatro dos 174 americanos no ranking da Bloomberg viram suas fortunas caírem em janeiro, já que os mercados dos EUA se recuperaram da queda do fim de dezembro. O S&P 500 Index subiu 7,9 por cento no mês, melhor desempenho em mais de três anos. As 500 pessoas mais ricas do mundo somaram um total de US$ 308 bilhões a seus patrimônios em janeiro porque os mercados internacionais também subiram.