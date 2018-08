ZTE vê volta de lucro após prejuízo por sanção dos EUA

Hong Kong – A ZTE disse nesta quinta-feira que espera ter lucro no terceiro trimestre, após reportar seu pior prejuízo líquido para um primeiro semestre, resultado de sanções dos Estados Unidos que forçaram a fabricante chinesa de equipamentos para telecomunicações a interromper operações por três meses.

A ZTE, quarta maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo em participação de mercado, foi prejudicada em abril, quando os EUA impuseram sanções de sete anos contra a companhia, dizendo que a ZTE rompeu um acordo para disciplinar executivos que conspiraram para burlar sanções norte-americanas ao Irã e à Coreia do Norte.

A empresa espera lucro líquido entre 24,2 milhões iuans (3,54 milhões de dólares) e 1 bilhão de iuans (146,4 milhões de dólares) nos três meses que terminam em 30 de setembro, informou a ZTE em comunicado enviado à bolsa de valores de Shenzhen.

A estimativa se compara a um lucro líquido de 1,6 bilhão de iuans um ano antes e a um prejuízo líquido de 7,8 bilhões de iuans no primeiro semestre de 2018.

Os novos executivos da empresa disseram a acionistas terça-feira que a produção tinha voltado ao normal e que as encomendas estão em linha com as vistas em julho e agosto do ano passado.

A proibição, que se tornou uma fonte de tensão nas conversas comerciais sino-americanas, foi retirada em julho após a ZTE pagar 1,4 bilhão de dólares em multas e concordar com uma troca radical na administração da empresa, permitindo a retomada dos negócios.

O prejuízo da ZTE no primeiro semestre ficou em linha com as estimativas de perda entre 7 bilhões e 9 bilhões de iuans dada no mês passado.

Devido a esse resultado, a ZTE ainda espera um prejuízo líquido de 6,8 bilhões a 7,8 bilhões de iuans para os primeiros nove meses deste ano, apesar de sua projeção de lucro líquido para o trimestre de julho a setembro, informou a empresa.

A receita operacional do primeiro semestre deste ano caiu 27 por cento, para 39 bilhões de iuans.