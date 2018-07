ZTE nomeia novos executivos para cumprir acordo com EUA

Hong Kong – A ZTE nomeou uma nova equipe de executivos, incluindo um presidente-executivo, para cumprir com um acordo que fez com os Estados Unidos para acabar com a proibição que impede empresas norte-americanas de fornecerem peças para a segunda maior fabricante de equipamentos de telecomunicações da China.

A ZTE nomeou nesta quinta-feira como novo presidente-executivo Xu Ziyang, que comandou os negócios da empresa na Alemanha, substituindo Zhao Xianming.

Wang Xiyu, Gu Junying, Li Ying, foram nomeados vice-presidentes executivos, segundo documento divulgado pela empresa. Li Ying também passa a ocupar o cargo de diretor financeiro.

A ZTE havia prometido reformar sua administração no prazo de 30 dias após chegar a um acordo de 1,4 bilhão de dólares com as autoridades norte-americanas em junho, com o objetivo de suspender a proibição aos fornecedores.

A ZTE, que depende de fornecedores norte-americanos para componentes essenciais, teve que interromper as operações em abril depois que as autoridades dos EUA impuseram a proibição, dizendo que a empresa quebrou um acordo para disciplinar executivos que conspiraram para escapar das sanções dos EUA ao Irã e à Coreia do Norte.

As novas nomeações acontecem depois que a ZTE indicou na semana passada novos membros do conselho com Li Zixue assumindo a presidência do conselho no lugar de Yin Yimin.

Analistas disseram que levaria tempo para a ZTE reconstruir a confiança do mercado, mesmo depois que a proibição for suspensa.