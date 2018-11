Zara anuncia loja online em mais 106 países e ações da companhia sobem 5%

Madri – A varejista de roupas espanhola Zara disponibilizará produtos online para compradores em mais 106 países, muitos deles na África, anunciou a empresa que controla a marca, Inditex, nesta quarta-feira, 7.

Apesar do aumento de 41 por cento em 2017, as compras online respondem por apenas 10 por cento das vendas líquidas do grupo da Inditex, ficando atrás de alguns rivais.

As ações da empresa fecharam em alta de 5,2 por cento depois da notícia, segundo maior ganho no índice acionário espanhol.

A Inditex disse que muitos dos novos mercados no exterior são africanos, incluindo Angola, Costa do Marfim, Senegal e Gana. A loja online também será lançada em várias regiões do Caribe e na Indonésia, disse a companhia.

Os países ou territórios que não possuem lojas físicas da Zara poderão acessar uma página dedicada a eles a partir de quinta-feira, com os pedidos sendo processados na Espanha.

“A partir de amanhã, as coleções globais femininas, masculinas e infantis da Zara estarão disponíveis em um total de 202 mercados, recebendo suporte da loja integrada e da plataforma online”, disse a empresa em comunicado. Entretanto, dos 202 mercados, 47 ainda não contam com a opção de compras online. Um representante da Inditex disse que a empresa irá expandir ainda mais a sua oferta online, visando ter todas as suas marcas disponíveis virtualmente até 2020, como já havia sido anunciado.