Yduqs, ex-Estácio, divulga primeiros resultados após aquisição do Ibmec

São Paulo — A companha de educação Yduqs, dona da rede Estácio, divulga resultados nesta quinta-feira, 12, após o fechamento do mercado. As ações da companhia caíram 16% nas últimas duas semanas, puxadas para baixo pela crise generalizada causada pelo coronavírus (o Ibovespa caiu 18% no mesmo período). Ainda assim, as perspectivas para o setor de educação e para a Yduqs, em particular, são boas.

Diferente de outros segmentos, como o de turismo ou o mercado aérea, as empresas de educação não tendem a sofrer tanto com a pandemia de coronavírus. Isso porque dificilmente um aluno vai abandonar o curso por conta da doença, e tem ainda a possibilidade de fazer boa parte do curso de forma remota.

Coronavírus à parte, os resultados desta quinta-feira serão os primeiros com um trimestre completo após a aquisição em outubro da operação brasileira da Adtalem, dona de marcas como Ibmec, Wyden e Damasio Educacional. O negócio custou 1,9 bilhões de reais e, na visão de analistas, tem o potencial de colocar a empresa em outro patamar. Na conferência com analistas sobre os resultados, que acontece na sexta-feira, 13, executivos da Yduqs devem explicar ainda a quantas anda a integração das novas marcas, um processo que pode ser demorado.

Para o quatro trimestre, o consenso dos analistas é de receita de 832 milhões de reais, queda de 4% em relação ao mesmo período de 2018. As aquisições e altos custos de marketing devem fazer o lucro ficar em torno de 157 milhões de reais, queda de 91%.

A Yduqs, vale lembrar, deixou a desejar em alguns pontos no terceiro trimestre de 2019, o que fez a ação cair 4% em um dia na ocasião. A empresa teve queda na receita e lucro líquido de 152 milhões de reais naquele período, 21% menor do que em 2018 e mais fraco que os 208 milhões esperados pelo mercado.

Ainda assim, há motivos para comemorar em uma empresa que viveu momentos difíceis desde que o governo federal freou o Fies, a partir de 2017. A estratégia da companhia desde então tem sido buscar formas de aumentar seu patamar de mais de 570.000 alunos sem depender do governo. Um dos caminhos é o ensino à distância, que tem crescido a cada ano e teve alta de 25% em número de alunos no terceiro trimestre.

No segmento presencial, importante por suas mensalidades maiores, o número de alunos em cursos presenciais caiu “somente” 3,4% na graduação no terceiro trimestre, ainda com a redução de 35% nos alunos presenciais vindos do Fies. Os cursos de medicina têm tido alta no número de alunos na Yduqs, o que é considerado um ponto positivo pelos analistas devido às altas mensalidades.

Tudo isso fez a ação da empresa subir quase 50% nos últimos 12 meses. Os números do quarto trimestre vão ajudar a mostrar se a companhia está de fato no rumo certo.