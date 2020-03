XP tem alta de 90% em receita e lucro dispara no 4º trimestre

A plataforma de investimentos XP Inc. teve lucro líquido ajustado de 417 milhões de reais no quarto trimestre, forte alta ante os 115 milhões de reais de resultado positivo obtido um ano antes, impulsionado por salto no número de clientes ativos e na receita.

A companhia apurou alta de cerca de 90% na receita líquida do período, para 1,7 bilhão de reais, ante expectativa média do mercado de 1,36 bilhão de reais, segundo dados da Refinitiv.

A empresa, que abriu seu capital em dezembro do ano passado, em um IPO que movimentou 2,25 bilhões de dólares, afirmou em balanço divulgado nesta terça-feira que possui mais de 7 bilhões de reais em caixa e que está preparada e monitorando a crise disparada pela pandemia de coronavírus.

“Estamos abertos a oportunidades do mercado e confiantes que poderemos entregar nossa meta de crescimento de receita de mais de 35% ao ano nos próximos três a cinco anos”, disse no balanço o presidente-executivo e um dos fundadores do grupo, Guilherme Benchimol. Ele acrescentou que a empresa também mantém meta de ter margem líquida ajustada no período de entre 18% a 22%.

Em 2019, a companhia teve margem líquida ajustada de 20,9% ante 16,6% em 2018. No quarto trimestre apenas, o indicador foi de 24,6% ante 13% um ano antes.