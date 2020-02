Xiaomi vê vendas do primeiro trimestre atingidas por coronavírus

A fabricante de smartphones Xiaomi espera um impacto nas vendas do primeiro trimestre devido à interrupção causada pelo surto do coronavírus, mas acredita que a demanda se recuperará no segundo e no terceiro trimestres, disse o presidente-executivo da companhia nesta quinta-feira.

Lei Jun fez os comentários durante lançamento da nova linha de smartphones Mi 10 da Xiaomi, transmitido ao vivo devido a restrições de viagens e grandes aglomerações em todo o país.

“As vendas de smartphones no primeiro trimestre serão impactadas, mas acreditamos que no segundo e terceiro trimestres elas reagirão”, disse Lei sobre o impacto do coronavírus.

Durante a sessão de perguntas e respostas, Lei disse que, embora a capacidade e o estoque da empresa sejam suficientes, as entregas nas próximas duas semanas poderão ser afetadas, já que muitas fábricas na China não poderão retomar a produção até 10 de fevereiro.

“Esperamos que nossos fãs do Mi possam entender e que as pessoas não nos repreendam”, disse ele. Lei acrescentou que gerenciar a cadeia de fornecimento da Xiaomi é a tarefa mais difícil para a empresa no momento, e os funcionários conversam com fornecedores todos os dias.

Analistas do setor esperam que o vírus faça com que os envios de smartphones na China continental caiam cerca de 40% no primeiro trimestre, ante mesmo período do ano anterior.

A empresa disse esperar que a receita de 2019 supere 200 bilhões de iuanes (29 bilhões de dólares), acima dos 175 bilhões de iuanes do ano anterior.