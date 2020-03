Xiaomi diz que as vendas na China já estão perto da recuperação total

A fabricante de smartphones chinesa Xiaomi está vendo sinais de recuperação nas vendas na China, informou a empresa nesta terça-feira, conforme o país volta ao normal após a paralisação causada pelo coronavírus.

“O mercado (chinês) entrou em uma fase de recuperação completa e … já se recuperou de 80% a 90% do nível normal”, disse o vice-presidente financeiro Shou Zi Chew em teleconferência.

Ele disse que as vendas na China caíram no primeiro trimestre devido ao impacto econômico do vírus, mas não disseram quanto.

Chew disse que espera que a demanda por smartphones seja resiliente globalmente, mesmo que o vírus esteja se espalhando para outros países. A empresa terá um impacto nas vendas globais durante março e abril, disse ele, mas espera ver sinais de recuperação em maio.

A Xiaomi divulgou nesta terça-feira um aumento de 27% na receita de outubro a dezembro de 2019, acima das expectativas dos analistas.

As vendas no quarto trimestre do ano passado saltaram para 56,5 bilhões de iuanes (8 bilhões de dólares), contra 44,42 bilhões de iuanes no ano anterior, superando as expectativas dos analistas de 55,6 bilhões de iuanes, segundo dados da Refinitiv.

A receita de smartphones aumentou 23% no período, para 30,8 bilhões de iuanes. Excluindo itens únicos, a Xiaomi teve lucro de 2,34 bilhões de iuanes no quarto trimestre, acima das estimativas dos analistas de 1,88 bilhão.

Durante todo o ano, o lucro da Xiaomi atribuível aos acionistas caiu cerca de 25%, para 10,04 bilhões de iuanes.

Analistas esperam que os envios de smartphones do primeiro trimestre na China caiam cerca de 40% em relação ao ano anterior, em meio ao impacto causado pela pandemia do coronavírus.