Xerox garante US$24 bilhões para financiar possível compra da HP

São Paulo — A Xerox disse nesta segunda-feira que conseguiu 24 bilhões de dólares para financiar sua oferta para comprar a HP por 33,5 bilhões de dólares, negócio que a fabricante de computadores se opõe.

A HP rejeitou a oferta de 22 dólares por ação em novembro, dizendo que subvalorizava significativamente a empresa, com a Xerox depois levando a oferta direta aos acionistas da HP.

O presidente-executivo da Xerox, John Visentin, disse que iniciou um “diálogo construtivo” com muitos dos maiores acionistas da HP, em carta ao conselho da HP nesta segunda.

“Minha oferta é me reunir com vocês pessoalmente, com ou sem seus assessores, para começar a negociar esta transação”, disse Visentin.

Em dezembro, o investidor Carl Icahn, que tem 4,2% da HP e 10,9% da Xerox, pediu aos acionistas da HP que concordarem com a fusão com a Xerox que procurassem os diretores da fabricante de PCs para tomarem uma ação imediata.

A HP afirmou que concorda em ser ela a compradora da Xerox, afirmando reconhecer os benefícios potenciais da consolidação.