Whirlpool tem lucro líquido de US$ 94 milhões no 1º trimestre

São Paulo – O lucro líquido da Whirlpool caiu de US$ 153 milhões (US$ 2,01 por ação) para US$ 94 milhões (US$ 1,30 por ação) na comparação do primeiro trimestre de 2017 com o mesmo período de 2018, informou há pouco a companhia.

Na contramão, a receita bruta da empresa, que no Brasil controla as marcas Brastemp e Consul, saltou de US$ 4,786 bilhões para US$ 4,911 bilhões, na mesma comparação.

Já o lucro líquido ajustado por ação passou de US$ 2,50 para US$ 2,81. Ainda assim, o resultado desta rubrica frustrou a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam alta para US$ 2,96.

No after hours em Nova York, a ação da Whirlpool caíam 2,88%, para US$ 145,99.