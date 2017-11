Wendy´s inaugura novo restaurante no Brasil

São Paulo – A Wendy’s acaba de abrir sua 5ª loja no Brasil, no shopping Aricanduva, capital paulista. Com 350 metros quadrados e um jardim suspenso, o restaurante conta com um salão exclusivo para atender até 150 pessoas.

Esta é a segunda unidade da rede de fast food instalada dentro de um shopping no Brasil e a primeira na Zona Leste de São Paulo. Entre as novidades, refil grátis de refrigerante e o Café Wendy´s, com misto quente e queijo quente no pão brioche, bolos de cenoura e brigadeiro, torta de limão e pão de queijo, entre outros.

A Wendy’s é conhecida por seus hambúrgueres quadrados, grelhados e, no Brasil, com carne 100% Angus e com o selo Programa Carne Angus Certificada. Além dos hambúrgueres de carne bovina e de frango, o menu ainda oferece saladas, chili, batatas fritas especiais, sobremesas e bebidas.

A companhia chegou ao Brasil há 1 ano e meio e tem 5 unidades em São Paulo e Alphaville. No mundo, são mais de 6.500 restaurantes em 31 países.

No país, ela é gerenciada por uma joint venture entre filiais da Infinity Services e Starboard, um dos maiores franqueados da Wendy´s nos Estados Unidos e subsidiária da The Wendy’s Company.

O grupo Infinity Services também é responsável pelas marcas Hooters, Jamie’s Italian e Benihana.