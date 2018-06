Webmotors, do Santander, fecha com a Estapar e adquire 51% da LOOP

São Paulo – A Webmotors, do Santander Brasil, assinou acordo estratégico com a Estapar por meio do qual assumirá 51% do capital da LOOP, de leilão de veículos seminovos e usados. A transação, cujo valor não foi revelado, deve beneficiar as revendedoras de automóveis interessadas em recompor seus estoques e ainda consumidores que buscam uma alternativa rápida para vender seus carros.

Com o acordo, a Webmotors amplia seu portfólio de serviços, enquanto a LOOP passa a contar com a expertise do portal, que soma mais de 25 milhões de acessos por mês.

A Estapar garantirá a capilaridade da operação com a sua rede que contempla mais de 400 mil vagas em aproximadamente 1.000 estacionamentos nas cidades mais importantes e 15 milhões de clientes mensais.

A LOOP atua no mercado conhecido como remarketing de veículos, que inclui as atividades de transporte, guarda, preparação, vistorias técnicas e vendas de carros por meio de sua plataforma presencial e online. Atualmente, mais de 60% da comercialização é feita na internet.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições como a obtenção das autorizações regulatórias responsáveis.