Waymo comprará milhares de carros autônomos da Fiat Chrysler

A Waymo, subsidiária de veículos autônomos da Alphabet (matriz da Google), vai solicitar milhares de carros adicionais à Fiat Chrysler para abrir um serviço de táxi sem motorista nos Estados Unidos.

“Com a primeira frota de veículos totalmente autônomos na estrada, passamos de pesquisa e desenvolvimento para implementação”, disse o CEO da Waymo, John Krafcik, em nota nesta terça-feira(30).

A empresa, que já possui 600 carros Fiat Chrysler, receberá novos modelos da Pacifica Hybrid a partir do final do ano, indicou.

A Waymo, uma das mais avançadas empresas de veículos autônomos, já começou a testar carros sem motorista em 25 cidades nos Estados Unidos, incluindo Atlanta, San Francisco, Detroit e Phoenix. Nesta última, foram feitos os testes mais inovadores.

“A Waymo está preparada para abrir um serviço de reservas de táxis autônomos para o público este ano em Phoenix”, afirmou o comunicado, embora não tenha especificado se é um serviço comercial real, ou uma nova fase de testes de larga escala.

Para poder fazer um lançamento comercial de carros autônomos, alguns obstáculos legais precisam ser superados, principalmente em termos de segurança e responsabilidade legal.

A Waymo já testou com “clientes” voluntários, mas com um engenheiro da empresa ao volante para se responsabilizar pela condução, se for necessário.

A empresa anunciou em novembro do ano passado que alcançou um nível mais alto de autonomia que permite dispensar a pessoa responsável, depois de alguns testes com funcionários da Waymo que agiam como passageiros.