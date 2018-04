Walmart tenta reviravolta internacional com Reino Unido e Índia

São Paulo – A urgência do Walmart em reduzir as perdas de participação de mercado para rivais ao redor do mundo está fazendo com que seja parceira de players locais no Reino Unido e na Índia, mesmo quando ele se reduz em outros mercados como o Brasil.

A maior varejista do mundo está em negociações para fundir seu braço no Reino Unido, ASDA, com a J Sainsbury Plc, na qual deterá uma participação minoritária. O Walmart também está procurando adquirir uma participação majoritária na Flipkart, a maior varejista online da Índia, por 10 bilhões de dólares a 12 bilhões de dólares, após anos de desempenho abaixo do esperado.

Os movimentos ressaltam o foco renovado do Walmart em alcançar os concorrentes, desde a Aldi até a Amazon.com, nos principais mercados internacionais. O negócio internacional de baixo desempenho do varejista contribuiu com menos de um quarto para sua receita total de 500,3 bilhões de dólares no ano fiscal de 2018.

“O Walmart simplesmente demorou a reagir quando se trata de seus negócios no exterior”, disse Burt Flickinger, diretor-gerente do Strategic Resource Group. “Eles finalmente começaram a tomar medidas corretivas e agora estão dedicando seus recursos para onde eles acham que podem crescer”, disse ele.

Também marca uma mudança na abordagem tradicional do Walmart de construir um negócio por conta própria.

“O Walmart está claramente se distanciando da tentativa de quebrar mercados estrangeiros por si só, pois percebe que é o caminho mais rápido para preencher a lacuna com os concorrentes”, disse Laura Kennedy, vice-presidente de vendas e prática de compras da Kantar Consulting.

Um porta-voz do Walmart se recusou a comentar as negociações no Reino Unido e na Índia.