Walmart tem prejuízo, mas lucro ajustado e vendas surpreendem

Nova York – O Walmart registrou prejuízo de US$ 861 milhões no segundo trimestre fiscal, ou US$ 0,29 por ação, após ter lucro líquido de US$ 2,9 bilhões, ou US$ 0,96 por ação, em igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,29, o que superou a expectativa de US$ 1,22 dos analistas, segundo a FactSet. A receita da empresa, por sua vez, ficou em US$ 128,0 bilhões, superior à de US$ 123,4 bilhões de igual intervalo de 2017 e também à previsão de US$ 126,0 bilhões dos economistas. Após a divulgação do balanço, a ação subia 9,88% no pré-mercado em Nova York, às 8h35 (de Brasília).

A gigante americana do varejo registrou crescimento nas vendas em mesmas lojas no patamar mais forte em dez anos. O crescimento nas vendas em mesmas lojas foi de 4,5%, na comparação anual, com roupas, alimentos e itens sazonais puxando a alta. A previsão de crescimento dos analistas, nesse caso, era de 4,0%.

O Walmart informou que agora espera crescimento de 2% nas vendas no ano fiscal de 2019, quando antes previa entre 1,5% e 2%. O lucro por ação previsto está entre US$ 2,90 e US$ 3,05, quando anteriormente esperava entre US$ 4,75 e US$ 5. O lucro ajustado por ação deve ficar entre US$ 4,90 e US$ 5,05, de entre US$ 4,75 e US$ 5 anteriormente, enquanto a previsão dos analistas nesse caso era de US$ 4,78.

As ações do Walmart recuam 8,6% até agora neste ano, enquanto o índice Dow Jones avançou 1,8% no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.