Walmart tem lucro líquido de US$ 1,71 bilhão, puxado por vendas nos EUA

Nova York – O Walmart registrou lucro líquido de US$ 1,71 bilhão no terceiro trimestre de 2018, informou a empresa na manhã desta quinta-feira, 15. O lucro por ação da companhia foi de US$ 0,58.

A receita do grupo foi de US$ 124,89 bilhões, sendo US$ 123,9 bilhões somente de vendas.

Nos Estados Unidos, as vendas trimestrais subiram 3,7%, para US$ 80,58 bilhões. “Nós estamos em um momento do negócio em que temos de executar nosso plano e nos beneficiar de desenvolvimentos econômicos favoráveis nos Estados Unidos”, afirmou, em nota, o presidente-executivo do grupo, Doug McMillon.

Fora do país, no entanto, o crescimento ficou aquém do esperado, como no Brasil e no Reino Unido.

No pré-mercado em Nova York, às 12h24 (de Brasília), as ações da companhia subiam 1,60%. Fonte: Dow Jones Newswires.