Walmart planeja entrar no negócio do streaming, diz site

Los Angeles – A rede americana Walmart planeja entrar no negócio do streaming através de um novo serviço para concorrer com Netflix e Amazon, por exemplo, informou nesta quinta-feira o portal especializado em tecnologia “The Information”.

De acordo com o site, o Walmart pretende oferecer uma plataforma digital de conteúdos audiovisuais a um preço menor do que o dos concorrentes.

Nos Estados Unidos, a assinatura do Netflix custa de US$ 7,99 a US$ 13,99, enquanto a oferta mais barata do Amazon Prime Vídeo é US$ 8,99 ao mês. No Brasil, a assinatura do Netflix vai de R$ 19,90 a R$ 37,90 e o plano da Amazon Prime Vídeo está em oferta de lançamento por R$ 7,90 nos seis primeiros meses.

Os planos do Walmart passam por criar uma plataforma de streaming que custe menos de US$ 8 o mês, mas a companhia também não descarte desenvolver um serviço gratuito que se sustente economicamente de anúncios.

Conforme fontes ouvidas pelo “The Information”, o Walmart acredita que, considerando a popularidade do Netflix e da Amazon nas costas leste e oeste dos Estados Unidos, o interior do país, que geralmente é uma região com menos recursos econômicos, haveria espaço para uma oferta de streaming mais em conta do que as que já existem.

Atualmente, o Walmart possui o VUDU, um serviço de videoclube online que permite alugar conteúdo audiovisual no qual o usuário não tem vínculo de assinatura e paga apenas pela série ou filme que assistir. Além de Walmart, gigantes do entretenimento e da tecnologia, como Disney, Apple e Facebook, manifestaram recentemente interesse em entrar nesse mundo ou fortalecer a atual oferta do setor.