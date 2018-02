Walmart lança nova marca de roupas de olho no comércio online

Nova York – O Walmart lançará quatro marcas de roupas como parte de um impulso de investimentos no setor de vestuário e competir contra o rival Amazon.com, que está ganhando rapidamente participação de mercado na categoria.

O Walmart vem comprando pequenas marcas online como Shoebuy, Modcloth e Bonobos desde 2017 para acelerar no negócio de roupas e acessórios, onde consumidores compram cada vez mais online.

Em novembro, o varejista empatou com o operador de lojas de departamento Lord & Taylor, oferecendo espaço dedicado no site da Walmart.

As novas marcas, que pertencem ao revendedor, estarão disponíveis nas lojas Walmart e online a partir de 1º de março, informou a empresa nesta terça-feira.

O lançamento ocorre enquanto consumidores mais jovens estão mostrando sinais de serem mais receptivos às ofertas de vestuário da Amazon do que de rivais, segundo analistas.

As marcas, com preços que variam de menos de 5 dólares a 30 dólares, incluem a marca de roupa feminina Time and Tru, a linha de roupas femininas de tamanho maior Terra & Sky, roupas para crianças Wonder Nation e roupas masculinas com o nome George.