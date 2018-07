Walmart e Microsoft firmam parceria para uso de tecnologia em nuvem

A gigante varejista Walmart informou nesta terça-feira que entrou em parceria estratégica com a Microsoft para o uso mais amplo de tecnologia de inteligência artificial e computação em nuvem, em um sinal de que as principais rivais da Amazon.com estão unindo forças.

O acordo de cinco anos vai alavancar toda gama de soluções em nuvem da Microsoft, incluindo o Azure e o Microsoft 365, para tornar a experiência de compra mais rápida e fácil para os clientes, disse o Walmart.

Como parte da parceria, engenheiros da varejista e da Microsoft vão colaborar para migrar uma porção significativa do walmart.com e do samsclub.com para o Azure, acrescentou o Walmart.

Enquanto o Walmart está dobrando sua presença no comércio eletrônico para melhor competir com a Amazon, a Microsoft vem trabalhando em uma tecnologia para eliminar caixas e filas de pagamento nas lojas, noticiou a Reuters no mês passado.

A tecnologia da Microsoft visa ajudar as varejistas a acompanhar o ritmo da Amazon Go, o formato de lojas altamente automatizadas da gigante norte-americana.

Por meio da parceria, o Walmart planeja se defender das ambições da Amazon em varejo e da sua experiência com dados, elevando a presença no ambiente online.