Walmart: de olho no digital, mas sem descuidar do faturamento

Com a melhor temporada de final de ano para as vendas no varejo dos Estados Unidos desde a crise econômica de 2008, investidores estarão de olho nesta terça-feira no balanço do último trimestre do ano passado da varejista Walmart, a empresa com o maior faturamento do planeta.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

É esperado que o Walmart apresente vendas de 134,8 bilhões de dólares, de acordo com o consenso de analistas de Wall Street, uma alta de 2,97% em relação ao mesmo trimestre de 2016, quando a empresa faturou 130,9 bilhões.

Em novembro e dezembro, o faturamento do varejo americano subiu 5,5% em relação aos mesmos meses de 2016, para um total de 691,9 bilhões de dólares.

Se as expectativas se confirmarem e o faturamento do Walmart seguir a tendência do mercado, o período deve ser o melhor trimestre em dois anos.

No trimestre anterior, a expectativa nas vendas era de alta de 1,9% e o Walmart surpreendeu, apontando avanço de 2,7% no faturamento, o que levou as ações a subirem 11% no dia da divulgação do resultado.

Mais do que 0 resultado para o ano que passou, investidores estarão atentos aos planos e expectativas da própria companhia para o futuro — algo que pode importar tanto quanto bons números na receita da empresa.

Principalmente nas vendas digitais. No terceiro trimestre do ano passado, o Walmart anunciou que havia dobrado o faturamento das vendas online.

Mas ainda há muito que crescer nessa direção para enfrentar concorrentes de peso, como a gigante Amazon: por enquanto, apenas 3% do faturamento do Walmart vem de meios digitais.

O Walmart adquiriu no ano passado a empresa de e-commerce Jet.com para aumentar sua presença no varejo online. Há também reportagens que afirmam que a empresa está em conversas para adquirir uma fatia na indiana Flipkart.

Se os resultados de hoje forem como o esperado, apetite para adquirir, e brigar de frente com a Amazon, não vai faltar.