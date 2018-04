Walmart Brasil instala de caixas de autoatendimento para diminuir filas

O Walmart deu início à instalação de caixas de autoatendimento em hipermercados e supermercados pelo país. O movimento faz parte de mais uma etapa do projeto de reinvenção de lojas, cujo investimento total do projeto é na ordem de R$ 1,5 bilhão até 2020. Nos próximos três meses, até cinco unidades receberão 26 caixas de autoatendimento, com previsão de chegar a 100 terminais em operação por toda a rede até 2019.

A primeira unidade a receber a novidade foi o hipermercado no Tamboré, em Alphaville (SP). Por lá seis caixas de autoatendimento foram instalados com o objetivo de reduzir o tempo de fila para pagamento, aumentar a produtividade do espaço e oferecer uma nova experiência de compra aos clientes. Depois de São Paulo, a marca pretende levar os caixas de autoatendimento para lojas de Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador.

“Esse investimento faz parte do projeto de transformação de lojas para que os clientes possam ter ainda mais conforto e agilidade quando visitarem nossas unidades. O autoatendimento faz parte dos novos hábitos de consumo no varejo e, por isso, precisamos cada vez mais oferecer formas diferentes de aumentar o poder de decisão dos consumidores sobre como preferem ser atendidos”, diz Bernardo Perloiro, vice-presidente de Operações, Comercial e Marketing do Walmart Brasil.

Nesta fase de piloto, os consumidores que entram na loja no Tamboré são convidados a utilizar as máquinas em comunicados feitos por mensagem via SMS, enviada por tecnologia de geolocalização, e de forma presencial com promotores, que também estão esclarecendo dúvidas e auxiliando os clientes nos processos de compra.

Conheça as principais funcionalidades

O self-checkout é configurado nos idiomas português, inglês e espanhol e é composto por três divisões: base de apoio para produtos, leitor de código de barras com tela de informações e área de empacotamento de mercadorias. As áreas dos caixas rápidos de autoatendimento também contam com a assistência de um funcionário dedicado para ajudá-los em situações de erros ou dúvidas.

O primeiro passo é recolher os itens do carrinho e da base de apoio para produtos, registrá-los através do scanner um de cada vez e, em seguida, colocá-los na área de empacotamento, a qual já conta com sacolas para transporte. Após a leitura do primeiro produto, os clientes podem optar por incluir ou não o CPF no cupom fiscal.

Para frutas e verduras, o cliente seleciona na tela o nome do produto que está sendo comprado e o pesa na balança, localizada na parte central do equipamento. No caso de registro de itens restritos, como bebidas alcoólicas e cigarro, a luz amarela é acesa e a autorização da compra é feita somente após entrega de documento ao supervisor que comprove a idade mínima de 18 anos.

Ao finalizar o registro de todos os produtos, os consumidores passam para o momento do pagamento, escolhendo na tela se irão pagar a compra por meio de cartões de débito, crédito, vale-alimentação ou cartão presente, não sendo disponível o pagamento em dinheiro. Ao finalizar a transação, é emitido o cupom fiscal, no qual é impresso um QR Code para que o cliente apresente na saída da área de autoatendimento.

Por fim, os terminais ainda contam com sinalização luminosa na parte superior, nas cores verde (liberado), amarelo (atenção) e vermelho (interrompido), que indicam aos clientes e ao supervisor se todo o processo de compra está ocorrendo normalmente ou se requer algum tipo de ajuda.

Matéria originalmente publicada no site AdNews.