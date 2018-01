Walmart negocia venda de participação em unidade brasileira

São Paulo – O WalMart Stores está em negociações com a firma de private equity Advent International Corp e outros fundos a venda de uma participação importante em suas operações no Brasil, informaram duas pessoas com conhecimento direto do assunto no domingo.

O Wal-Mart está sendo assessorado pelo Goldman Sachs & Co, de acordo com uma das fontes que falaram sob condição de anonimato. As outras empresas de private equity que estão avaliando o investimento na unidade brasileira são GP Investments Ltd e Acon Investments LLC, acrescentou a fonte.

Representantes do Wal-Mart no Brasil se recusaram a comentar. Advent e GP se recusaram a comentar. Goldman e Acon não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.