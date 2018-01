VW planeja investir US$ 3,3 bi na América do Norte até 2020

Frankfurt – A Volkswagen anunciou que planeja investir mais de US$ 3,3 bilhões na América do Norte até 2020, como parte de uma estratégia para impulsionar as vendas de veículos da marca na região.

Apenas nos EUA, a montadora alemã deverá gastar cerca de US$ 1,2 bilhão, com o objetivo de que a marca Volkswagen atinja um resultado operacional equilibrado na América do Norte até o fim da década.

A empresa também anunciou que pretende lançar ao menos dois modelos novos de veículos por ano nos EUA de agora em diante.

“Fizemos progresso significativo no sentido de reavivar a marca Volkswagen nos EUA em 2017”, comentou Hinrich Woebcken, executivo-chefe da Volkswagen na América do Norte. “Enquanto o mercado encolheu de forma geral, conseguimos aumentar nossas vendas e conquistar participação de mercado,” acrescentou.

A Volkswagen também relatou considerável avanços para superar um escândalo iniciado nos EUA em 2015, quando admitiu que cerca de 11 milhões de veículos a diesel vendidos globalmente foram equipados com software que permitia burlar testes de emissões de poluentes.

Segundo a montadora, mais de 80% dos 540 mil carros afetados nos EUA foram modificados ou recomprados.