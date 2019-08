VW fará parceria para desenvolver estações de recarga autônomas

A unidade da Volkswagen, Electrify America, informou nesta quinta-feira que assinou um acordo com a Stable Auto, empresa responsável pela carga de frotas de veículos elétricos, para implantar serviços de recarga usando tecnologia robótica para veículos elétricos autônomos.

As empresas disseram que começariam um projeto piloto em São Francisco e esperam que a instalação possa ser inaugurada no início do ano que vem.

A instalação de carregamento permitirá que as frotas de veículos elétricos autônomos carreguem sem a necessidade de operadores.

Pelo acordo, a Electrify America, com sede em Reston, Virgínia, avaliará o hardware, a rede, as operações e o faturamento de seus sistemas de recarga, enquanto a Stable Auto gerenciará o projeto geral e unirá sua tecnologia robótica e seu avançado software de agendamento aos carregadores da Electrify America em suas instalações.

Grandes montadoras, incluindo a General Motors, anunciaram planos de investir dezenas de bilhões de dólares em veículos elétricos nos próximos anos, em um desafio direto à Tesla.

Mas a falta de infraestrutura para que os motoristas norte-americanos recarreguem veículos elétricos é vista como uma grande barreira à adoção em massa dos carros, uma vez que os consumidores continuam preocupados com seus alcances limitados.