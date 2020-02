Volvo Caminhões anuncia investimentos de R$ 1 bilhão no Brasil

A Volvo Caminhões e ônibus anunciou nesta quarta-feira, 05, um programa de investimentos da ordem de 1 bilhão de reais para o período de 2020 a 2023. O montante será aplicado no desenvolvimento de novos produtos e serviços.

“Parte dos investimentos será direcionado para desenvolvimento de novos fornecedores da cadeia local”, afirma Wilson Lirmann, presidente do grupo Volvo na América Latina.

A Volvo é líder no segmento de caminhões pesados no país, que representa o maior volume de vendas do mercado brasileiro. Em 2019, a marca emplacou 14,5 mil unidades, alta de 58% em relação ao ano anterior.

“O segmento pesado voltou praticamente aos níveis pré-crise”, destaca Lirmann.

O recorde do mercado de caminhões no Brasil ocorreu em 2011, quando foram emplacadas 170 mil unidades. Em 2019, foram vendidos 101 mil caminhões.

Já as vendas de semipesados alcançaram 2,3 mil caminhões, avanço de 55% sobre 2018.

