Volkswagen vai fazer recall de 700 mil Tiguans e Touran no mundo

Frankfurt – A Volkswagen fará recall de cerca de 700 mil unidades do utilitário Tiguan e da minivan Touran no mundo por causa de um possível defeito de iluminação, afirmou a revista alemã Kfz-Betrieb, nesta segunda-feira.

A revista publicou que umidade pode causar um curto circuito na luz do teto panorâmico dos veículos afetados pelo problema. O curto circuito pode causar chamuscados no teto e possibilidade de fogo no veículo, publicou a revista, citando um porta-voz da companhia. Na Alemanha, cerca de 52.500 veículos são afetados pela falha.

A montadora está atualmente trabalhando em uma solução, publicou a revista, citando o porta-voz.

Representantes da Volkswagen não estavam disponíveis de imediato para comentar o assunto à Reuters.