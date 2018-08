Volkswagen tem alta no lucro após impostos a 3,31 bi de euros no 2º tri

Frankfurt – A Volkswagen informou que registrou lucro após impostos de 3,31 bilhões de euros (US$ 3,88 bilhões) no segundo trimestre deste ano, um avanço na comparação com os US$ 3,10 bilhões de igual período de 2017. As vendas da montadora alemã cresceram 3,4% na mesma comparação, a 61,15 bilhões de euros. O lucro operacional, porém, recuou 13%, a 3,95 bilhões de euros, e a ação da Volkswagen recuava 2,86% na Bolsa de Frankfurt, às 4h35 (de Brasília).

A Volks informou que continua a prever que seu retorno operacional das vendas fique entre 6,5% e 7,5% neste ano, com crescimento de até 5% nas vendas na comparação com 2017.