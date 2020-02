Volkswagen retoma operações na China após paralisação por coronavírus

Todas as fábricas da joint venture entre a Volkswagen e a chinesa FAW retomaram as operações após terem ficado fechadas devido ao surto de coronavírus no país asiático. O empreendimento conjunto produz carros da montadora alemã para consumo na China.

A produção foi retomada na maior parte da joint venture, mas duas plantas ainda se preparam para voltar à ativa. Todas as unidades de produção de componentes do Grupo Volkswagen China e da parceira também retomaram as operações.

“Estamos trabalhando duramente para retomar nossos negócios, enquanto enfrentamos desafios como a lenta recomposição da cadeia de suprimentos e de logística, bem como opções de viagens limitadas para empregados da produção”, disse a empresa em um comunicado.

A Volkswagen instituiu medidas de saúde e segurança nas suas unidades, incluindo a medição de temperatura na entrada das fábricas, desinfecção em áreas de trabalho e distribuição de máscaras a empregados.