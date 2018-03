Volkswagen recomprará veículos a diesel proibidos em cidades da Alemanha

Frankfurt – O grupo Volkswagen anunciou que oferecerá a recompra dos veículos a diesel novos ou usados que forem adquiridos a partir do próximo dia 1º de abril até o final de 2018 caso as cidades da Alemanha proíbam sua circulação.

A chamada “garantia alemã”, que só será possível para as aquisições no país e terá validade de três anos desde o momento da compra, informou a montadora em comunicado.

Um tribunal alemão considerou, em 27 de fevereiro, que as cidades do país poderiam proibir a circulação dos veículos a diesel mais poluentes sem esperar uma lei nacional ou um posicionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

Diante da possibilidade dessas proibições, a Volkswagen oferecerá a recompra pelo valor de mercado no momento da venda original em troca de o cliente se comprometer a adquirir outro veículo novo ou usado que não esteja submetido a restrições de tráfego.

A Volkswagen anunciou também que prolongará até junho de 2018 em todas as suas marcas o seu programa de incentivos para os proprietários de antigos veículos a diesel com as normas de emissão EU1 até EU4 que os trocarem por um novo a diesel com normas de emissão EU6.

Este programa oferece incentivos de até 10.000 euros pela substituição de um modelo a diesel antigo por um novo.