Volkswagen foi a que mais faturou do setor no país em 2014

São Paulo – Entre as companhias do setor de autoindústria, o grupo Volkswagen foi o que mais faturou em 2014, seguido pela Fiat, Toyota e GM.

Os dados são do Melhores & Maiores 2015 da Revista EXAME, que será lançado em 1º de julho.

No ano, a empresa teve uma receita de 21,6 bilhões de reais, enquanto que o grupo Fiat faturou 20,59 bilhões de reais no mesmo período.

Emplacamentos

Considerada a quantidade de automóveis e veículos leves vendidos, no entanto, a montadora ficou em terceiro lugar em participação de mercado, atrás da Fiat e GM.

De acordo com a Fenabrave, a Fiat vendeu 698.145 unidades no ano e ficou com 20,97% do setor. A GM teve 578.739 veículos emplacados e uma fatia de participação de 17,39%.

No mesmo período, a Volkswagen teve 576.626 de seus carros emplacados no Brasil e uma participação de 17,32%.

As vendas foram impulsionadas pelo lançamento do modelo UP!, em dezembro de 2013, além do Gol, o modelo que segue na dianteira entre os mais vendidos do país.