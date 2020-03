Volkswagen diz que Tesla tem vantagem de 10 anos nos carros elétricos

A Tesla tem uma vantagem de 10 anos sobre suas rivais na produção de veículos elétricos e no desenvolvimento de software para eles, disse Thomas Ulbrich, membro do conselho de eletromobilidade da Volkswagen nesta quinta-feira.

“A Tesla é uma montadora impressionante”, disse Ulbrich. “É motivador para nós. A Tesla tem 10 anos a mais de experiência. Mas somos muito rápidos em nos atualizar.”

Com valor de mercado acima dos 100 bilhões de dólares, superando a americana Ford, a Tesla atingiu na última terça-feira (10) o marco de 1 milhão de carros elétricos produzidos desde sua fundação, em 2003.

A Tesla se diferencia das demais por ser totalmente voltada a veículos elétricos – mas mesmo ela foi afetada pela crise do coronavírus da China (Covid-19) e a queda no preço do petróleo nesta semana, registrando queda de 13% nas suas ações na segunda-feira.

No mundo, China e Estados Unidos são os maiores mercados para carros eletrificados. De acordo com a Agência Internacional de Energia, baseada na França, o mercado chinês vendeu 2,3 milhões de carros eletrificados em 2018, enquanto o americano registrou 1,1 milhão.

No Brasil, conhecido como o país da motorização flex de álcool e gasolina, o mercado ainda engatinha. De janeiro a outubro de 2019, foram comercializados 7,43 mil veículos elétricos ou híbridos, em comparação com 3,97 mil vendidos durante todo o ano de 2018, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Um novo fôlego foi dado ao mercado com a chegada do Corolla flex híbrido (com dois motores, um a combustão e um movido à eletricidade). O sedã mais vendido do mundo pode ser adquirido no país por cerca de 130 mil reais.

Fim dos acidentes

A Volkswagen anunciou ainda que lançará um novo sistema operacional este ano que espera acabar com acidentes em seus carros até 2050.

Os carros da próxima geração serão equipados com softwares, sensores e processadores que permitem aos veículos antecipar e evitar acidentes e aprender novos reflexos, disse o chefe de estratégia da marca alemã, Michael Jost, em Berlim. “Queremos não ter mais acidentes até 2050”, disse ele.

O novo sistema operacional, que está sendo lançado com o novo carro elétrico ID: 3 da Volkswagen, será continuamente atualizado à medida que os algoritmos de software melhorarem, disse Jost.

A primeira geração do veículo, que deverá ser vendida na Europa ainda neste ano, está sendo aprimorada, disse Thomas Ulbrich, membro do conselho da marca VW responsável por mobilidade elétrica.

“Ainda não estamos 100%”, disse Ulbrich sobre o status do desenvolvimento do software do ID: 3. “É normal que ainda haja tarefas técnicas a serem realizadas antes do lançamento no mercado”.

O ID: 3 custará a partir de 24 mil euros, após a inclusão de subsídios e incentivos fiscais para carros ecológicos, quando for lançado na Alemanha no verão.

A VW espera fabricar 1,5 milhão de carros elétricos até 2025. O grupo, cujas marcas também incluem Porsche, Audi, Skoda, Bentley e Bugatti, lançará 75 carros elétricos até 2029 e será capaz de produzir 26 milhões de veículos.