Você delata, eu financio: a polêmica proposta da CCR vai a votação

A CCR – concessionária de sistemas de infraestrutura que opera desde as rodovias paulistas Anhanguera e Bandeirantes até o sistema de metrô de Salvador – tem nesta segunda-feira uma assembleia extraordinária cercada de polêmica. Os acionistas devem votar um plano da companhia de pagar 78 mil reais mensais durante cinco anos para cada um dos seus 15 ex-executivos que colaborarem com investigações de corrupção, em um total de 71 milhões de reais.

A proposta é inédita no país. A CCR foi envolvida em diversas investigações de corrupção nos últimos meses. Mas justamente quando surgiu a melhor chance de esclarecer a participação na Lava-Jato a companhia resolveu criar as próprias regras para a delação premiada de executivos, aumentando as suspeitas sobre a sua atuação.

Além de socializar o custo com investidores que nada tiveram a ver com os malfeitos, o chamado programa de incentivo à colaboração, já aprovado pelo conselho de administração da companhia, exige que os gestores avisem antecipadamente à concessionária o que pretendem contar para os procuradores. Os minoritários vêm no pacote um grande estímulos para que os executivos sejam bastante seletivos nos seus depoimentos, preservando a companhia que está pagando por sua crise de consciência.

As desconfianças quanto ao seu papel em esquemas ilícitos vêm custando caro à CCR. A concessionária, que conta entre seus maiores sócios os grupos Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, também enrolados na Lava-Jato, perdeu 24% do valor de mercado em 2018, caindo para cerca de 24 bilhões de reais. Em fevereiro do ano passado, o lobista Adir Assad disse em delação premiada que recebeu da CCR propina destinada ao ex-presidente da Dersa Paulo Vieira de Souza, ligado ao PSDB. Em setembro, a sede da companhia, na capital de São Paulo, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. A cada denúncia mal explicada, um tombo na bolsa.

Os investidores passaram a acreditar que a CCR poderia colocar todas as dúvidas em pratos limpos neste ano, quando a empresa sinalizou que está disposta a fechar um acordo com o Ministério Público Federal em Curitiba, responsável pela Lava-Jato, assim como já havia feito em outros processos estaduais. O papel da concessionária chegou a subir 20% em janeiro. Os termos da negociação levantaram a ira dos acionistas minoritários, entretanto, e desde então a ação já perdeu tudo que tinha avançado.

O banco Santander Brasil projeta uma alta de 13,3% nas receitas da empresa neste ano ante 2018, para 10 bilhões de reais, com aumento de 22% nos lucros, para 1,9 bilhão de reais. A contínua falta de transparência em relação aos potenciais prejuízos com multas e compensações relativas a crimes cometidos no passado, porém, coloca essa perspectiva positiva em xeque.